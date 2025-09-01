इस कंपनी ने उड़ाए JIO, Aitel, Vi के होश! सिर्फ 151 रुपये में खोला एंटरटेनमेंट का पिटारा, दे रहा 25 OTT और 450 से ज्यादा Live चैनल्स

टेलिकॉम कंपनियां आजकल अपने यूजर्स को एक ही पैक में सभी सुविधाएं देने की कोशिश करती हैं, ताकि लोग उनकी कंपनी के साथ ही जुड़े रहें. ऐसे में अब टेलिकॉल सर्विस सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक ही सीमित नहीं रह गई हैं. अब एंटरटेनमेंट का भी फुल डोज दिया जाने लगा है. कई कंपनियां तो अपने रिचार्ज पैक्स में OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देने लगी हैं. अब इस कड़ी में BSNL भी शामिल हो गया है. ये सरकारी टेलिकॉम कंपनी इस बार अपने यूजर्स के लिए शानदार प्लान लेकर आई है. चलिए जानते हैं क्या है खास.

जबरदस्त है BSNL का ये पैक

दरअसल हाल ही में BSNL ने एक BiTV Premium Pack लॉन्च किया है. इस पैक में यूजर्स एक ही ऐप में कई OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव चैनल्स का लुत्फ उठा सकते हैं. कंपनी ने BiTV सर्विस की शुरुआत फरवरी 2025 में की थी. उस वक्त इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री रखा गया था. लेकिन अब कंपनी इसे एक पेड सब्सक्रिप्शन पैक के रूप में उपलब्ध कर रही है. इस प्रीमियम पैक में यूजर्स 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस ले सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स की सर्विस भी मिलेगी.

कीमत रखी गई सिर्फ 151 रुपये

BSNL ने अपने इस प्रीमियम पैक को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि इसकी कीमत सिर्फ 151 रुपये में रखी गई है. इस पैक में यूजर्स ZEE5, SonyLIV, Shemaroo, Aha, Discovery, Sun Nxt Chaupal, Lionsgate, ETV Win और Epic ON जैसे पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस हासिल कर सकते हैं. यानी अगर आप BSNL यूजर्स हैं तो आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, फिलहाल इसकी वैलिडिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

2 अन्य बजट फ्रेंडली पैक भी ला रही BSNL

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो BSNL इस प्रीमियम पैक के अलावा भी दो और बजट-फ्रेंडली एंटरटेनमेंट पैक्स लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि इसमें एक 28 रुपये वाला एंटरटेनमेंट पैक भी हो सकता है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी. इस पैक में Lionsgate Play, ETV Win, VROTT, Premiumflix, Nammflix, Gujari और Friday जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दिया जा सकता है. इसके अलावा भी 9 कॉम्प्लिमेंट्री OTT प्लेटफॉर्म्स दिए जा सकते हैं.

दूसरे पैक में मिलेंगे ये प्लेटफॉर्म्स

वहीं, दूसरे एंटरटेनमेंट पैक की कीमत 29 रुपये हो सकती है. यह भी 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आएगा, ये भी लगभग 28 रुपये वाले पैक जैसा ही बताया जा रहा है, लेकिन इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स अलग हो सकते हैं. इस लिस्ट में ShemarooMe, Lionsgate Play, Dangal Play और VROTT OTT प्लेटफॉर्म्स शामिल होंगे.