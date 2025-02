नया Plan लाकर BSNL ने काटा गदर! 17 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग, कीमत सुनकर झूम उठेंगे

भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने एक बार फिर अपनी नई पेशकश से चर्चा बटोरी है. बढ़ती रिचार्ज दरों से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए बीएसएनएल ने एक किफायती प्लान लॉन्च किया है. यह प्लान मात्र ₹99 में उपलब्ध है, जिसमें अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में....

बीएसएनएल का नया ₹99 रिचार्ज प्लान

बीएसएनएल के इस नए प्लान ने निजी टेलीकॉम कंपनियों के बीच कॉम्पिटीशन बढ़ा दिया है. TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के निर्देशों के बाद, अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी किफायती वॉयस-ओनली प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं. लेकिन बीएसएनएल पहले से ही अपने बजट फ्रेंडली प्लान्स के लिए जाना जाता है. जहां दूसरी कंपनियां अभी भी वॉयस कॉलिंग के लिए ज्यादा शुल्क ले रही हैं, वहीं बीएसएनएल का ₹99 प्लान एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है.

इस प्लान के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है और इसकी वैलिडिटी 17 दिनों की होती है. हालांकि, इस प्लान में डेटा या एसएमएस (SMS) की सुविधा नहीं दी गई है. यदि आपको सिर्फ कॉलिंग की जरूरत है और इंटरनेट का उपयोग नहीं करना है, तो यह प्लान आपके लिए एकदम सही हो सकता है. यह उन यूजर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो बीएसएनएल को सेकेंडरी सिम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या कम खर्चे में अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं.

Talk as much as you want for just ₹99!

17 days of non-stop conversations, zero interruptions, endless fun. Why pay more when you can chat freely for less?

Your phone, your rules. Let’s talk! #BSNLIndia #UnlimitedTalk #NoLimits #TalkTillYouDrop #SwitchToBSNL pic.twitter.com/NcoQuHsbPJ

— BSNL India (@BSNLCorporate) January 30, 2025