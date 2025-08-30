BSNL ने छुड़ाए कई कंपनियों के पसीने! 200 रुपये से भी कम में दे रहा इतने सारे फायदे

BSNL कंपनी अपने यूजर्स को सुविधाएं देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. वहीं, अब कंपनी ने फिर कुछ ऐसा किया है जिससे दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के पसीने जरूर छूट जाएंगे. दरअसल, हाल ही में इस सरकारी कंपनी ने एक किफायती प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 200 रुपये से भी कम रखी गई है. कंपनी ने अपने इस सस्ते प्लान की जानकारी ऑफिशियल X हैंडल के जरिए दी है. इस प्लान में कंपनी ने 2GB डेली डेटा भी ऑफर किया है. अब BSNL ने इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने प्लान की तुलना बाकी कंपनियों से भी की है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बाकी निजी कंपनियों के मुकाबले उनका प्लान सस्ता है.

शानदार है BSNL का ये प्लान

Stay Connected the Smarter Way with BSNL 199 Plan. Get Unlimited Calls + 2GB/day high-speed data + 100 SMS/day for 30 days. Add Zee News as a Preferred Source Affordable, reliable & packed with more value than other operators. #SwitchToBSNL #BSNL #BSNL4G #DigitalIndia #ConnectingBharat pic.twitter.com/B68HUKNK43 — BSNL India (@BSNLCorporate) August 30, 2025

BSNL ने अपने X हैंडल के जरिए बताया कि उन्होंने अपने इस किफायती प्लान की कीमत सिर्फ 199 रुपये रखी है. कंपनी अपने इस प्लान में तहत यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री SMS की भी सुविधा ऑफर कर रही है. BSNL का यह रिचार्ज प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. यह प्लान देशभर में किसी भी टेलीकॉम सर्किल से खरीदा जा सकता है.

BSNL दे रहा इतने बेनेफिट्स

BSNL के इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री में नेशनल रोमिंग का फायदा ले सकते हैं. BSNL के इस प्लान में डेली 2GB डेटा और 100 फ्री SMS का बेनिफिट भी दिया जा रहा है. इसमें यूजर्स हर दिन 2GB इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे महीने के लिए 60GB डेटा का लाभ दिया जा रहा है.

JioHotstar में जुड़ेंगे ये मजेदार फीचर्स, अब कंटेंट अपनी भाषा में करें ट्रांसलेट

BSNL ने की तुलना

BSNL ने अपने X हैंडल पर इस प्लान के बारे में ऐलान करते हुए बाकी निजी कंपनियों के प्लान की कीमतों और बेनेफिट्स की भी तुलना की है. एक निजी कंपनी के प्लान की कीमत 199 रुपये तो है, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ 14 दिनों की है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड, फ्री नेशनल रोमिंग कॉलिंग, डेली 2GB डेटा और 100 डेली फ्री SMS की सुविधा दी जा रही है, जबकि BSNL इसी कीमत पर यही सुविधाएं 30 दिनों के लिए दे रहा है.

23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत

महंगे हैं कई प्लान्स

इसके अलावा एक और टेलीकॉम कंपनी अपने 379 रुपये वाले प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी दे रही है. हालांकि, इसमें भी वही सुविधाए हैं जो BSNL में मिल रही है. दूसरी ओर कंपनी ने एक और कंपनी के प्लान के साथ तुलना की है, जिसकी कीमत 365 रुपये है. यह सिर्फ 28 दिनों के लिए ही वैलिड है, लेकिन सुविधाएं वही हैं जो सरकारी कंपनी 199 रुपये में दे रही है.