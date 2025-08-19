 BSNL का मेगा धमाका! 1Gbps स्पीड वाले प्लान पर 6,000 की बंपर छूट, साथ में 6 महीने तक फ्री मिलेंगी 12 OTT सर्विसेज
BSNL का मेगा धमाका! 1Gbps स्पीड वाले प्लान पर 6,000 की बंपर छूट, साथ में 6 महीने तक फ्री मिलेंगी 12 OTT सर्विसेज

bsnl 1gbps plan:  Independence Day 2025 BSNL ने पर बहुत ही खास ऑफर लॉन्च किया है, जिसे सुनकर आ चौक जाएंगे. BSNL अपने 1 Gbps वाली Fiber Ruby OTT प्लान पर 6,000 रुपये तक की छूट और प्रिमियम OTT सब्सक्रिप्शन देने का काम कर रही है.

Aug 19, 2025, 12:32 PM IST
BSNL का मेगा धमाका! 1Gbps स्पीड वाले प्लान पर 6,000 की बंपर छूट, साथ में 6 महीने तक फ्री मिलेंगी 12 OTT सर्विसेज

bsnl 1gbps plan:  अगर आप भी  अपने घर पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने Independence Day 2025 के मौके पर बहुत ही शानदार ऑफर निकाले हैं, कंपनी ने इस ऑफर में 1 Gbps स्पीड प्लान पर ऑफर निकालने वाली है . BSNL ने अपनी Fiber Ruby OTT वाले प्लान पर 6,000 रुपये तक का डिस्काउंट देने जा रही है. इस प्लान के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4,799 रुपये प्रति महीना है जो बहुत ज्यादा है पर कंपनी ने इसे कम करने के लिए ये डिस्काउंट निकाला है. ये प्लान वैसे तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए थोड़ा महंगा है,  लेकिन PGs, ऑफिसेस, स्टार्टअप्स या ऐसे घरों के लिए ये परफेक्ट प्लान है. अगर आपको अधिक इंटरनेट जरूरत होती है तो आपको ये प्लान ले लेना चाहिए. ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है.

इस कमाल के ऑफर BSNL ने यूजर्स को इस प्लान पर पहले 6 महीने तक हर महीने 1,000 रुपये की डिस्काउंट देने का एलान किया है, यानी आने वाले छह महीनों के लिए यूजर्स को ये प्लान सिर्फ 3,799 रुपये प्रति महीने पर मिलता रहेगा. जिसके चलते ग्राहक कुल मिलाकर पूरे ऑफर पीरियड में 6,000 रुपये का डिस्काउंट उठा सकते हैं.

OTT 
BSNLके इस खास ऑफर में इंटरनेट तो मिलेगा ही पर साथ में मनोरंजन का भी पुरा मजा मिलेगा, क्योंकि इसमें इस तगड़े प्लान के साथ OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहे हैं, इसमें  Hungama Music,Disney+ Hotstar (Super Plan), Lionsgate Play, ShemarooMe, Hungama Play SVOD, SonyLIV Premium, ZEE5 Premium, Voot Select, और YuppTV Live मौजूद हैं, जिसमें आपको हजारों मूवीज और सीरीज देखने को मिल सकते हैं, इस प्लान का रीचार्ज जब तक रहेगा उतने ही दिन आपके OTT का भी प्लान रहेगा.

ऑफर का कब तक है डेट
BSNLके इस खास ऑफर के डेट की बात करें तो ये कमाल का ऑफर 15 अगस्त 2025 से 13 सितंबर 2025 तक ही वैलिड रहेगा. यानी अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास यही सबसे अच्छा समय है क्योंकि एक महींने बाद ये खत्म हो जाएगा. 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

bsnl 1gbps plan

;