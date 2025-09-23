BSNL का धमाकेदार प्रीपेड प्लान: 330 दिनों तक हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, साथ में...

BSNL 330 Days Validity Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने बाकी प्राइवेट कंपनियों को बराबरी की टक्कर देने के लिए अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक धमाकेदार प्लान लेकर आ रही है. इस प्लान के जरिए यूजर्स को बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा.

इस बार कंपनी ने एक प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसमें 330 दिनों की मतलब 11 महीने के लिए जबरदस्त प्लान मार्केट में उतारा है. इस प्लान में डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती है. इसस पहले भी BSNL ने अपने कुछ प्लान्स पर छूट देने का ऐलान भी किया था. आइए जानते हैं इस रिचार्ज प्लान के बारे में.

BSNL का 330 दिनों की वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान

हाल ही में BSNL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर इस शानदार रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी दी है. इस जबरदस्त प्लान की कीमत 1,999 रुपये है. साथ ही प्लान के तहत हर रोज 1.5GB हाई स्पीड डेटा और 330 दिनों की वैलिडिटी भी शामिल है. आपको अपने दिनभर के हिसाब से स्कूल के काम, एंटरटेनमेंट और ऑफिस के वर्क आदि के लिए जितना जरूरी हो उतना डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाता है.

अगर आप ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह डेटा की मात्रा आपको कम लग सकती है. लेकिन साथ ही इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ भी मिलता है. आप जितनी बार चाहें अपने दोस्त और परिवार वालों से बिना लिमेट के कॉल कर सकते है.

रिचार्ज पर मिलेगा 2% इंस्टेंट डिस्काउंट

इन बेनिफिट्स के साथ यूजर्स को 100 SMS भेजने की भी सुविधा मिलती है, जिससे यह प्लान और भी स्पेशल बनता है. अगर आप इस रिचार्ज प्लान को 15 अक्टूर से पहले करते हैं तो BSNL वेबसाइट और SelfCare App पर 2% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा भी मिल सकता है. जिसके जरिए इस खास प्लान को कम कीमत में खरीद सकते हैं.