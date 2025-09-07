इस कंपनी ने दिया सबसे सस्ता प्लान, 50 दिन की वैलिडिटी के साथ मिल रहे इतने फायदे

BSNL लगता है कि अब प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों को सीधी टक्कर देने के मूड में है. कंपनी लगातार नए-नए प्लान और ऑफर लॉन्च कर रही है, ताकि यूजर्स को बेहतर सर्विस और ज्यादा वैल्यू मिल सके. हाल ही में BSNL ने एक खास फ्रीडम ऑफर और कई नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पेश किए थे. अब इसी कड़ी में इस सरकारी कंपनी ने एक और नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कितनी है इस प्लान की कीमत और इसमें क्या-क्या फायदे दिए जा रहे हैं.

50 दिनों की मिलेगी वैलिडिटी

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको आमतौर पर मिलने वाले 28 दिनों की वैलिडिटी नहीं, बल्कि पूरे 50 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इसका मतलब है कि एक बार रिचार्ज करने के बाद आपको लगभग दो महीने तक दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इस प्लान की कीमत भी BSNL ने बाकी टेलिकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी कम रखी है, जिससे यह यूजर्स के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है.

सिर्फ इतनी देनी होगी कीमत

BSNL ने हाल ही में यह प्लान सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया है. यह एक प्रीपेड प्लान है. इसकी कीमत कंपनी ने सिर्फ 347 रुपये रखी है और इसमें आपको पूरे 50 दिन की वैलिडिटी दी जाती है, जो आमतौर पर मिलने वाले 28 दिन से काफी ज्यादा है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB डेटा दिया जा रहा है, जो इसे और खास बना देता है. यानी अब खूब वीडियोज देखिए, डेटा खत्म होने का झंझट ही नहीं.

कंपनी दे रही ये सुविधाएं

इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है. इतना ही नहीं, हर दिन 100 SMS भेजने का फायदा भी मिलता है. सबसे अच्छी बात ये है कि BSNL की 4G सर्विस भी कई इलाकों में शुरू हो चुकी है. इसका मतलब है कि आपको पहले से कहीं बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगी, जिससे वीडियो देखना, कॉल करना या ऑनलाइन काम करना और भी आसान हो जाएगा.

BSNL ने बढ़ाई 1रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी

बता दें कि BSNL ने अपने मशहूर 1 रुपये वाले फ्रीडम ऑफर की वैलिडिटी बढ़ा दी है. अब यह ऑफर 15 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. इस खास स्कीम के तहत कंपनी सिर्फ 1 रुपये में नया सिम कार्ड दे रही है, साथ ही फ्री रिचार्ज भी दिया जा रहा है. इस प्लान में यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग, रोजाना 2GB डेटा और 100 SMS की सुविधा दी जा रही है. ध्यान देने वाली बात ये है कि यह ऑफर सिर्फ नए यूज़र्स के लिए है, यानी जो लोग पहली बार BSNL का सिम ले रहे हैं सिर्फ वही इस शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.