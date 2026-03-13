Tata और BSNL की जोड़ी ने कर दिया कमाल! 96,103 स्वदेशी 4G साइट्स अब लाइव, जानिए क्या है आगे का Plan

Bharat Sanchar Nigam Limited ने देशभर में अपने 4G नेटवर्क को तेजी से विस्तार देना शुरू कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि पूरे भारत में अब तक 96,103 4G साइट्स चालू कर दी गई हैं. इन साइट्स के जरिए लाखों ग्राहकों को तेज इंटरनेट और बेहतर मोबाइल सेवाएं देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का कहना है कि यह कदम भारत में टेलीकॉम सेवाओं को मजबूत बनाने और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है. खास बात यह है कि BSNL का यह 4G नेटवर्क काफी हद तक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है.

स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ नेटवर्क

BSNL के 4G नेटवर्क को तैयार करने में कई भारतीय कंपनियों और संस्थानों ने मिलकर काम किया है. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व Tata Consultancy Services कर रही है. इसके साथ Tejas Networks और Centre for Development of Telematics भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

इन संस्थानों ने मिलकर ऐसा 4G नेटवर्क तैयार किया है जो पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित है. इससे देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द ही 1 लाख 4G साइट का लक्ष्य

BSNL अभी सिर्फ 96 हजार साइट्स तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. कंपनी का लक्ष्य जल्द ही पूरे देश में 1 लाख 4G साइट्स चालू करने का है. इसके लिए तेजी से काम चल रहा है. टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम BSNL के लिए काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए मजबूत नेटवर्क होना जरूरी है. आने वाले समय में BSNL को 4G के साथ-साथ 5G सेवाओं पर भी काम करना होगा, ताकि कंपनी बाजार में अपनी स्थिति बेहतर बना सके.

संसद में दी गई जानकारी

केंद्र सरकार ने संसद में भी BSNL के नेटवर्क विस्तार को लेकर जानकारी दी है. संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री Pemmasani Chandra Sekhar ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि कंपनी ने देशभर में 97,906 4G साइट्स स्थापित कर दी हैं. इनमें से 96,103 साइट्स फिलहाल चालू हो चुकी हैं और बाकी साइट्स को भी जल्द ही सक्रिय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश में टेलीकॉम सेवाओं को मजबूत करना और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है.

सरकार ने दिए बड़े राहत पैकेज

BSNL को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं. मंत्री के मुताबिक सरकार ने कंपनी के लिए करीब 3.22 लाख करोड़ रुपये के तीन रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है. इन पैकेज का मकसद कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उसके नेटवर्क को आधुनिक बनाना है.

इसी योजना के तहत सरकार ने BSNL को कई स्पेक्ट्रम बैंड भी दिए हैं. इनमें 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz और 3300 MHz जैसे महत्वपूर्ण बैंड शामिल हैं. इन स्पेक्ट्रम की मदद से कंपनी अपने 4G और आने वाले 5G नेटवर्क को बेहतर तरीके से चला सकेगी.

BSNL की स्थिति में दिख रहा सुधार

सरकार का कहना है कि राहत पैकेज और नेटवर्क विस्तार का असर अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है. रिपोर्ट के अनुसार BSNL ने वित्त वर्ष 2021 के बाद से अपने ऑपरेशन में मुनाफा दर्ज करना शुरू कर दिया है. अगर आने वाले समय में कंपनी अपने 4G नेटवर्क को और मजबूत करती है और 5G सेवाएं भी शुरू करती है, तो यह भारतीय टेलीकॉम बाजार में फिर से एक मजबूत खिलाड़ी बन सकती है.