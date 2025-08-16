BSNL के ऐलान से फूली Jio, Airtel की सांसें! दिल्ली में लोगों को ₹1 में बांट रहा SIM, रोज मिलेगा 2GB डेटा
BSNL के ऐलान से फूली Jio, Airtel की सांसें! दिल्ली में लोगों को ₹1 में बांट रहा SIM, रोज मिलेगा 2GB डेटा

BSNL Delhi 4G: 4G सर्विस सीधे BSNL के अपने नेटवर्क पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर नेटवर्क के जरिए दी जा रही है, ताकि ग्राहकों को तुरंत हाई-स्पीड कनेक्शन मिल सके. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:02 AM IST
BSNL Delhi 4G Launch: BSNL ने दिल्ली में अपने 4G नेटवर्क का सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है. खास बात यह है कि इस बार 4G सर्विस सीधे BSNL के अपने नेटवर्क पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर नेटवर्क के जरिए दी जा रही है, ताकि ग्राहकों को तुरंत हाई-स्पीड कनेक्शन मिल सके. BSNL के मुताबिक, “दिल्ली में 4G-as-a-service मॉडल के तहत पार्टनर नेटवर्क एक्सेस अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो BSNL SIM के साथ कम्पैटिबल 4G डिवाइस पर लास्ट-माइल रेडियो कवरेज देता है.”

क्यों अपनाया गया यह मॉडल?
BSNL इस समय देशभर में अपने 4G नेटवर्क का निर्माण इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से कर रहा है. ऐसे में दिल्ली में तुरंत 4G सर्विस देने के लिए कंपनी ने पार्टनर नेटवर्क का सहारा लिया है. इससे यूजर्स को बिना इंतजार किए बेहतर स्पीड और कवरेज मिल सकेगी.

कैसे मिलेगा तुरंत 4G एक्सेस?
• अगर आपके पास 4G सपोर्टेड स्मार्टफोन है, तो आप तुरंत BSNL 4G का लाभ उठा सकते हैं.
• इसके लिए BSNL SIM कार्ड लेना होगा और eKYC प्रक्रिया BSNL या MTNL कस्टमर सर्विस सेंटर, या फिर अधिकृत रिटेलर्स पर पूरी करनी होगी.
• एक्टिवेशन के बाद आपको तेज 4G स्पीड और वॉइस कॉलिंग का फायदा मिलेगा.

BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ए. रॉबर्ट जे रवि ने कहा, “आज से दिल्ली में नए BSNL ग्राहक भरोसेमंद BSNL 4G का आनंद ले सकते हैं. हम 4G-as-a-service मॉडल के जरिए तुरंत शहरभर में कवरेज दे रहे हैं, जबकि अपना इंडिजिनस नेटवर्क भी बना रहे हैं.”

बड़े स्तर पर 4G रोलआउट
BSNL पहले ही ₹25,000 करोड़ निवेश कर चुका है, जिसमें 1 लाख मोबाइल टावर लगाए गए हैं. यह प्रोजेक्ट TCS और C-DoT के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को दिया गया था. अब कंपनी अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए ₹47,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी.

₹1 में BSNL SIM — Freedom Offer
BSNL ने ग्राहकों के लिए ‘Freedom Offer’ लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹1 है. इस ऑफर के तहत नए ग्राहक एक महीने तक शानदार फायदे पा सकते हैं:
• हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा
• पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग (रोमिंग में भी)
• हर दिन 100 फ्री SMS

यह ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए वैध है और पूरे भारत में उपलब्ध है. ध्यान रहे, यह केवल नए ग्राहकों के लिए है, जो पहली बार BSNL से जुड़ रहे हैं.

BSNL का लक्ष्य
कंपनी का मकसद है कि जल्द से जल्द अपने 4G नेटवर्क को देश के हर हिस्से तक पहुंचाया जाए और फिर 5G सर्विस की ओर बढ़ा जाए. दिल्ली का यह सॉफ्ट लॉन्च BSNL के उस मिशन का हिस्सा है, जिसमें तुरंत कनेक्टिविटी देने के साथ-साथ दीर्घकालिक मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना शामिल है.

FAQs

Q1. दिल्ली में BSNL 4G कैसे काम कर रहा है?
यह पार्टनर नेटवर्क के जरिए 4G-as-a-service मॉडल पर काम कर रहा है, जो तुरंत कवरेज देता है.

Q2. क्या यह 4G सर्विस स्थायी है?
यह सर्विस फिलहाल पार्टनर नेटवर्क के सहारे है, लेकिन BSNL अपना खुद का 4G नेटवर्क भी बना रहा है.

Q3. ₹1 का Freedom Offer किसके लिए है?
यह सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है, जो पहली बार BSNL से जुड़ रहे हैं.

Q4. Freedom Offer में क्या-क्या मिलेगा?
1 महीने के लिए रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 फ्री SMS.

;