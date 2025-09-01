BSNL 4G Tower आपके घर के आस-पास है या नहीं? Sim खरीदने से पहले ऐसे देखें
BSNL 4G Tower आपके घर के आस-पास है या नहीं? Sim खरीदने से पहले ऐसे देखें

BSNL 4G tower near me: अगर आप भी BSNL के सस्ते प्लान और तेज इंटरनेट का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके घर या ऑफिस के पास BSNL 4G Tower है या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:30 AM IST
BSNL 4G Tower Near Me: भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं. इससे बहुत सारे लोग अब सरकारी मोबाइल कंपनी BSNL की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसके प्लान आज भी किफायती हैं. BSNL भी इस मौके का फायदा उठा रही है और अब तेजी से अपना 4G नेटवर्क देशभर में फैला रही है. कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी 4जी आ चुका है. अगर आप भी BSNL के सस्ते प्लान और तेज इंटरनेट का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके घर या ऑफिस के पास BSNL 4G Tower है या नहीं.

क्यों जरूरी है BSNL 4G टावर का पास होना?
मोबाइल फोन असल में एक रेडियो की तरह काम करता है. यह दूसरे फोन से बात करने के लिए सिग्नल भेजता और पाता है. ये सिग्नल बहुत कम दूरी तक ही पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि आपका फोन पास के मोबाइल टावर से जुड़ता है. मोबाइल टावर, जिसे सेल टावर भी कहते हैं, कई फोन से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है और उन्हें आगे दूसरे टावर तक पहुंचाता है. अगर आपके फोन के पास मजबूत सिग्नल होंगे, तभी आपको तेज इंटरनेट और बेहतर कॉलिंग क्वालिटी मिलेगी. इसलिए अगर आपके आसपास BSNL का 4G टावर है, तो आपको अच्छा नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड मिलेगी.

कैसे चेक करें आपके पास BSNL का टावर है या नहीं?
सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है Tarang Sanchar Portal. यहां आप आसानी से अपने आसपास के मोबाइल टावर देख सकते हैं. चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

स्टेप 1: सबसे पहले वेबसाइट खोलें: https://tarangsanchar.gov.in/emfportal
स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करें और “मेरा स्थान” (My Location) पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब एक स्क्रीन खुलेगी, जहां आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा.
स्टेप 4: इसके बाद “Send me a mail with OTP” पर क्लिक करें.
स्टेप 5: आपके ईमेल पर आए हुए OTP को दर्ज करें.
स्टेप 6: अब आपके सामने एक नक्शा (Map) खुलेगा, जिस पर आपके आसपास के सभी मोबाइल टावर दिखेंगे.
स्टेप 7: किसी भी टावर पर क्लिक करने पर आपको पता चलेगा कि वह 2G, 3G, 4G या 5G टावर है और वह किस कंपनी का है.

BSNL 4G क्यों बेहतर विकल्प है?
आज के समय में जब प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान लगातार महंगे होते जा रहे हैं, BSNL अभी भी सस्ते दामों पर डाटा और कॉलिंग उपलब्ध कराता है. कंपनी तेजी से अपना 4G नेटवर्क फैला रही है और आने वाले समय में BSNL 5G भी लॉन्च करने की तैयारी में है. अगर आपके पास BSNL का 4G टावर है, तो आपको कम पैसे में तेज इंटरनेट और अच्छे सिग्नल्स का फायदा मिल सकता है.

FAQs

Q1. BSNL का 4G टावर पास होना क्यों जरूरी है?
Ans: टावर पास होने से आपके फोन को मजबूत सिग्नल मिलते हैं और इंटरनेट स्पीड बेहतर होती है.

Q2. BSNL टावर की लोकेशन कैसे देखें?
Ans: इसके लिए Tarang Sanchar Portal पर जाकर अपनी लोकेशन चेक करें.

Q3. BSNL 4G कब पूरे भारत में उपलब्ध होगा?
Ans: BSNL तेजी से अपना 4G नेटवर्क पूरे देश में फैला रही है, और सरकार खुद इस पर नजर रख रही है.

;