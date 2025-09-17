क्या दिवाली के बाद लॉन्च होगा BSNL 5G? पता चल गया मोदी सरकार का प्लान! पहले इन शहरों में...
Hindi Newsटेक

क्या दिवाली के बाद लॉन्च होगा BSNL 5G? पता चल गया मोदी सरकार का प्लान! पहले इन शहरों में...

DoT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी घरेलू तकनीक से बने उपकरण टेस्टिंग फेज में सफल साबित हुए हैं और अब उन्हें जल्द ही कमर्शियल रोलआउट के लिए तैयार किया जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:04 AM IST
क्या दिवाली के बाद लॉन्च होगा BSNL 5G? पता चल गया मोदी सरकार का प्लान! पहले इन शहरों में...

BSNL 5G Launch Timeline: भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) आखिरकार दिल्ली और मुंबई में 5G सेवाएं दिसंबर 2025 तक शुरू हो सकती है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी घरेलू तकनीक से बने उपकरण टेस्टिंग फेज में सफल साबित हुए हैं और अब उन्हें जल्द ही कमर्शियल रोलआउट के लिए तैयार किया जाएगा.

दिसंबर 2025 में 5G लॉन्च
अधिकारी के अनुसार, 'सभी उपकरण बिना किसी दिक्कत के सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में BSNL 5G सर्विसेज लॉन्च कर देगा.'

वहीं दूसरी ओर, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea पहले ही पूरे देश में 5G सेवाएं शुरू कर चुकी हैं और बड़ी आबादी तक पहुंच बना चुकी हैं. इसके मुकाबले BSNL अभी तक चुनिंदा शहरों में ही 4G सेवाएं दे पा रहा है. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में BSNL से काफी ग्राहक प्राइवेट कंपनियों की ओर शिफ्ट हो गए हैं.

देरी की असली वजह
BSNL के 5G लॉन्च में हुई देरी का मुख्य कारण है कि सरकार इसे पूरी तरह से ‘मेक इन इंडिया’ टेक्नोलॉजी के जरिए रोलआउट करना चाहती है. सरकार ने TCS-Tejas-C-DoT कंसोर्टियम के साथ ₹25,000 करोड़ से ज्यादा का करार किया है. इसके तहत देशभर में 1 लाख 4G साइट्स लगाई जानी हैं, जिन्हें बाद में 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा. सितंबर 2023 से ही 4G उपकरणों की सप्लाई शुरू हो गई थी और अब तक BSNL पूरे देश में 95,000 4G टावर इंस्टॉल कर चुका है. इन उपकरणों की खासियत है कि इन्हें सीधे 5G में कन्वर्ट किया जा सकता है.

47,000 करोड़ का निवेश
अगस्त 2025 में DoT ने BSNL के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ₹47,000 करोड़ का अतिरिक्त पूंजीगत निवेश (CapEx) देने का ऐलान किया. इसके बावजूद, जुलाई 2025 तक BSNL और MTNL की मिलाकर मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 7.79% ही रह गई है, जो TRAI के आंकड़ों से सामने आया.

दिल्ली में 4G का सॉफ्ट लॉन्च
BSNL ने अगस्त 2025 में दिल्ली में 4G सेवाओं का सॉफ्ट लॉन्च भी किया. हालांकि यह सेवा अभी कंपनी के पार्टनर नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है. कंपनी के मुताबिक, “दिल्ली में 4G सेवा ‘4G-as-a-service’ के तहत उपलब्ध कराई गई है. यह पार्टनर नेटवर्क के जरिए लास्ट-माइल कवरेज देती है, जिसमें BSNL की सिम और यूजर के पास 4G-सपोर्टेड डिवाइस होना जरूरी है. यह BSNL के इंडिजिनस रोलआउट प्रोग्राम को सपोर्ट करता है.”

FAQs

Q1. BSNL कब तक 5G लॉन्च करेगा?
BSNL दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में 5G सेवाएं लॉन्च करेगा.

Q2. क्या BSNL की 4G सेवाएं देशभर में उपलब्ध हैं?
BSNL ने अब तक 95,000 4G टावर लगाए हैं, लेकिन फिलहाल 4G सेवाएं सीमित शहरों में ही उपलब्ध हैं.

Q3. BSNL 5G रोलआउट में देरी क्यों हुई?
क्योंकि सरकार BSNL का 4G और 5G रोलआउट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से करना चाहती है.

Q4. BSNL और MTNL की मार्केट हिस्सेदारी कितनी है?
जुलाई 2025 तक दोनों कंपनियों की संयुक्त मार्केट हिस्सेदारी सिर्फ 7.79% है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

BSNL 5G

