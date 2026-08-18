/कब आएगा BSNL 5G? सरकारी कंपनी के अधिकारियों ने लगा दी मुहर! सामने रख दी पूरी टाइमलाइन

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों के लिए बहुत जल्द एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रही है. अगर आप भी महंगे रिचार्ज प्लान्स से परेशान हैं और बेहतर 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. कंपनी ने अपने 5G रोलआउट की समयसीमा और तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL बहुत जल्द देश में अपनी 5G सेवाएं शुरू करने जा रही है. न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इस 5G सेवा के रोलआउट के लिए दिसंबर 2026 की समयसीमा तय की है. BSNL केरल के चीफ जनरल मैनेजर आर सजी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी शेयर की. उन्होंने बताया कि कंपनी बहुत आसानी से अगले जनरेशन के नेटवर्क पर स्विच कर सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि BSNL का मौजूदा 4G इकोसिस्टम पहले से ही पूरी तरह "5G-रेडी" तैयार किया गया है.
आर सजी कुमार के हवाले से बताया गया है कि 4G से 5G नेटवर्क पर जाने के लिए केवल सॉफ्टवेयर अपग्रेड की आवश्यकता होगी. कंपनी ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किए गए अपने 5G नेटवर्क का परीक्षण भी शुरू कर दिया है. हालांकि, 5G नेटवर्क के अपग्रेड से पहले कंपनी अपने 4G नेटवर्क को पूरी तरह से स्थिर करना चाहती है. आधिकारिक समयसीमा के अनुसार, दिसंबर 2026 तक ग्राहकों को BSNL 5G का अनुभव मिलने लगेगा.
अकेले BSNL केरल सर्किल में लगभग 86 लाख मोबाइल यूजर्स हैं. इस सर्किल में कंपनी के पास लगभग 7,200 4G मोबाइल टावर उपलब्ध हैं, जिन्हें बहुत ही आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है. इसके अलावा पूरे देश में 4G इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 26,300 नए मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं. इससे देश भर के नेटवर्क कवरेज में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
ज्य के दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए BSNL 323 नए टावर स्थापित करेगा. इसके साथ ही लक्षद्वीप में 37 नए टावर लगाए जाएंगे. कंपनी ने अपने IMS (आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम) की क्षमता को भी बढ़ा दिया है. इससे विशेष रूप से सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के व्यस्त समय में नेटवर्क पर पड़ने वाले भारी लोड को आसानी से संभाला जा सकेगा.
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार, BSNL आंध्र प्रदेश में अगले 5 से 6 महीनों के भीतर अपनी 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है. BSNL आंध्र प्रदेश सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर एम. शेशाचलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 5G नेटवर्क के शुरुआती टेस्टिंग ट्रायल्स के परिणाम काफी सकारात्मक आए हैं. कंपनी को पूरा भरोसा है कि योजना के अनुसार तय समय में ही सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी.
एम. शेशाचलम ने जानकारी दी कि BSNL के पास राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1 लाख 4G टावर हैं. इसमें अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 6,850 टावर और 15,000 BTS शामिल हैं. सरकार के सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 2,641 दूरदराज के गांवों तक 4G सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,359 विशेष टावर स्थापित किए जा चुके हैं. इससे ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी.
BSNL सिर्फ मोबाइल नेटवर्क तक सीमित नहीं रह रहा है. कंपनी अपने सैटेलाइट फोन, एंटरटेनमेंट टीवी, ई-सिम (e-SIM) और एंटरप्राइज सेवाओं का भी तेजी से विस्तार कर रही है. इसके साथ ही BSNL युवाओं के लिए नई फ्रेंचाइजी और पार्टनरशिप के बेहतरीन अवसर भी पैदा कर रहा है. इससे युवाओं को स्वरोजगार के नए मौके मिलेंगे.