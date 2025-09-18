BSNL का ₹61 वाला ऑफर! मिल रहा Netflix, Hotstar समेत 1000+ चैनल्स, DTH कंपनियों की नींद उड़ गई!

BSNL 61 Offer: अगर आप भी टीवी चैनलों और एंटरटेनमेंट के दीवाने हैं तो आपको हर महीने इसके लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती होगी. ज्यादातर टीवी रीचार्ज की कीमत 200 से 400 के आस-पास होती है और अगर इसमें प्रीमियम सर्विस यानी HD चैनल या OTT प्लेटफॉर्म भी जोड़ दिया जाए तो यह खर्च आसानी से 700 से 1000 रुपये तक पहुंच जाता है. लेकिन जरा सोचिए अगर यही सभी सर्विस आपको सिर्फ 61 रुपये में मिल जाएं तो कैसा रहे? सुनने में भले ही झूठ लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा ऑफर लाया है जिसके तहत मात्र 61 रुपये देकर आप 1000 से ज्यादा चैनल का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस धमाकेदार प्लान के बारे में...



BSNL अपनी नई डिजिटल टीवी और OTT सर्विस लाया है जिसे iFTV या BiTV (Bharat Internet TV) कहते हैं. इस सर्विस के जरिए यूजर्स को 500 से ज्यादा लाइव चैनल्स का एक्सेस दिया जाता है, जिसमें SD और HD दोनों कैटेगरी शामिल हैं. इस प्लान में हिंदी, इंग्लिश के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल भी शामिल हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इसमें Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट लाइब्रेरी का मजा भी आप ले सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसका शुरुआती कीमत मात्र 61 रुपये है.

BSNL IFTV brings smarter streaming to your home with 1000+ channels, all regional languages, and premium channels starting from just ₹61 - Say 'Hi' on WhatsApp number- 18004444 through your registered mobile number. #BSNL #BSNLIFTV #Entertainment #DigitalIndia #IFTVPremiumPack pic.twitter.com/Su20Nmp1yR — BSNL India (@BSNLCorporate) September 16, 2025

सर्विस शुरू करने का तरीका क्या है

इस प्लान के बारे में BSNL ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है. BSNL के इसी पोस्ट में इस सर्विस को शुरू करने का तरीका भी बताया है. इसके लिए आपको 18004444 पर WhatsApp के जरिए संपर्क करना होगा. इसके बाद एक बार Hi लिखकर दिए गए मेन्यू में से Activate IFTV को सेलेक्ट कर इस सर्विस को अपने लिए शुरू कर सकते हैं.

किसको-किसको मिलेगा ये ऑफर

लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि BSNL की IFTV सर्विस यूज करने के लिए आपके पास Bharat Fiber (FTTH) कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यह सुविधा केवल उसी कनेक्श पर मिल रही है. इसके साथ ही आपके ब्रॉडबैंड प्लान का एक्टिव रहना जरूरी है, जिससे इंटरनेट की स्पीड अच्छी बनी रहे. इस सर्विस में अलग से कोई सेट-टॉप बॉक्स नहीं दिया जा रहा है इसलिए इसे चलाने के लिए आपके पास स्मार्ट टीवी, Android TV या फिर Fire Stick जैसा डिवाइस होना चाहिए. IFTV शुरू करने के लिए कस्टमर को अपने टीवी पर Skypro या PlayboxTV ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें अपना FTTH नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. लेकिन यह सर्विस तभी काम करेगी जब आप BSNL नेटवर्क से जुड़े हों.

