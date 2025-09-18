BSNL का ₹61 वाला ऑफर! मिल रहा Netflix, Hotstar समेत 1000+ चैनल्स, DTH कंपनियों की नींद उड़ गई!
Advertisement
trendingNow12926799
Hindi Newsटेक

BSNL का ₹61 वाला ऑफर! मिल रहा Netflix, Hotstar समेत 1000+ चैनल्स, DTH कंपनियों की नींद उड़ गई!

BSNL 61 Offer: टीवी और OTT सब्सक्रिप्शन के महंगे बिल से परेशान लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है! अब हर महीने सैकड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सिर्फ ₹61 में ऐसा ऑफर पेश किया है, जिसने DTH और प्राइवेट OTT कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है. इस प्लान में यूज़र्स को 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स मिल रहा है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL का ₹61 वाला ऑफर! मिल रहा Netflix, Hotstar समेत 1000+ चैनल्स, DTH कंपनियों की नींद उड़ गई!

BSNL 61 Offer:  अगर आप भी टीवी चैनलों और एंटरटेनमेंट के दीवाने हैं तो आपको हर महीने इसके लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती होगी. ज्यादातर टीवी रीचार्ज की कीमत 200 से 400 के आस-पास होती है और अगर इसमें प्रीमियम सर्विस यानी HD चैनल या OTT प्लेटफॉर्म भी जोड़ दिया जाए तो यह खर्च आसानी से 700 से 1000 रुपये तक पहुंच जाता है. लेकिन जरा सोचिए अगर यही सभी सर्विस आपको सिर्फ 61 रुपये में मिल जाएं तो कैसा रहे? सुनने में भले ही झूठ लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक ऐसा ऑफर लाया है जिसके तहत मात्र 61 रुपये देकर आप 1000 से ज्यादा चैनल का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं इस धमाकेदार प्लान के बारे में...
 
BSNL अपनी नई डिजिटल टीवी और OTT सर्विस लाया है जिसे iFTV या BiTV (Bharat Internet TV) कहते हैं. इस सर्विस के जरिए यूजर्स को 500 से ज्यादा लाइव चैनल्स का एक्सेस दिया जाता है, जिसमें SD और HD दोनों कैटेगरी शामिल हैं. इस प्लान में हिंदी, इंग्लिश के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल भी शामिल हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इसमें Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट लाइब्रेरी का मजा भी आप ले सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसका शुरुआती कीमत मात्र 61 रुपये है.  

सर्विस शुरू करने का तरीका क्या है
इस प्लान के बारे में BSNL ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है. BSNL के इसी पोस्ट में इस सर्विस को शुरू करने का तरीका भी बताया है. इसके लिए आपको 18004444 पर WhatsApp के जरिए संपर्क करना होगा. इसके बाद एक बार Hi लिखकर दिए गए मेन्यू में से Activate IFTV को सेलेक्ट कर इस सर्विस को अपने लिए शुरू कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः ठंड से पहले थोक के भाव में मिल रहे AC! यहां फटाफट खत्म हो रहा Stock, खटाखट करें बुक

किसको-किसको मिलेगा ये ऑफर
लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि BSNL की IFTV सर्विस यूज करने के लिए आपके पास Bharat Fiber (FTTH) कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यह सुविधा केवल उसी कनेक्श पर मिल रही है. इसके साथ ही आपके ब्रॉडबैंड प्लान का एक्टिव रहना जरूरी है, जिससे इंटरनेट की स्पीड अच्छी बनी रहे. इस सर्विस में अलग से कोई सेट-टॉप बॉक्स नहीं दिया जा रहा है इसलिए इसे चलाने के लिए आपके पास स्मार्ट टीवी, Android TV या फिर Fire Stick जैसा डिवाइस होना चाहिए. IFTV शुरू करने के लिए कस्टमर को अपने टीवी पर Skypro या PlayboxTV ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें अपना FTTH नंबर डालकर लॉगिन करना होगा. लेकिन यह सर्विस तभी काम करेगी जब आप BSNL नेटवर्क से जुड़े हों.

ये भी पढ़ेंः फेस्टिवल सीजन में Airtel का शानदार तोहफा! सस्ते प्लान्स में मिल रहा है डेटा और OTT के साथ Free Storage

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

BSNL 61 OfferBSNL BiTV ServiceCheap DTH Recharge

Trending news

1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रूका तो मोदी क्यों रूकें', PM Modi के जन्मदिन पर शरद पवार का बदला रूख
Rahul Gandhi Live: राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित
rahul gandhi press conference
Rahul Gandhi Live: राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
Indian border security alert
पाकिस्‍तान की तरफ से दिख रही बड़ी हलचल, सुरक्षा एजेंसियां हुई हाई अलर्ट
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
HC cancels Karnataka MLA election result
कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट चोर, खुद का MLA ही शक के कटघरे में, HC ने रद्द किया...
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
;