200Mbps की तूफानी स्पीड...5000GB डेटा और JioHotstar बिलकुल फ्री, ये कंपनी दे रही सबसे धाकड़ प्लान

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:32 PM IST
BSNL Broadband Plan: बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए कम दाम में शानदार ब्रॉडबैंड प्लान की सुविधा दे रहा है. अगर आप भी तेज स्पीड वाला Broadband लगवाने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इस प्लान में आपको एक हजार से कम कीमत में 200Mbps की स्पीड मिलती है. BSNL के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ ढ़ेरों बेनिफिट्स मिलते हैं. आइए डिटेल में जानते हैं इस पैक में क्या-क्या ऑफर्स शामिल है.

BSNL का 999 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान 

बीएसएनएल भारत फाइबर ब्रॉडबैंड (FTTH) में कई ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करता है. BSNL के इस ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 999 रुपये है . ये प्लान Fibre Super Star Premium Plus OTT New के नाम से बीएसएनएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है. हर महीने 999 रुपये की कीमत पर इसमें यूजर्स को 5000GB डेटा तक 200Mbps की स्पीड दी जाती है. 5000GB डेटा कोटा खत्म होने पर इंटरनेट की स्पीड कम होकर 10Mbps हो जाती है. बता दें कि इस प्लान में GST शामिल नहीं है लेकिन इसका बिल जीएसटी के साथ आता है.

फ्री OTT सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट 
BSNL के 999 रुपये प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए लैंडलाइन कनेक्शन दिया जाता है. लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट यूजर्स को खुद से खरीदना पड़ेगा. इस प्लान में ग्राहकों को कई OTT सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किए जाते हैं. इसमें JioHotstar, Sony LIV, लॉयन्सगेट, हंगामा और शेमारो, एपिक ऑन का एक्सेस मिलता है.

लंबी वैलिडिटी के ऑप्शन्स
ग्राहक BSNL के इस ब्रॉडबैंड प्लान को लंबी वैलिडिटी के साथ भी खरीद सकते हैं. इससे आपको बार-बार बिल भरने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा. एक महीने के लिए इस प्लान की कीमत 999 रुपये है. वहीं 6 महीने के लिए 5994 रुपये पड़ेगा. इसके अलावा 12 महीने तक इस प्लान का दाम 11,988 रुपये है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

