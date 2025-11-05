मात्र 107 रुपये में 3GB डेटा और ढेरों बेनिफिट्स, इस टेलीकॉम कंपनी ने यूजर्स की कर दी मौज

BSNL Affordable Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए जानी जाती है, जो ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी और कम कीमत में ज्यादा फायदे देती हैं. अब कंपनी अपने यूजर्स के लिए सिर्फ ₹107 में एक खास प्लान लेकर आई है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ कॉलिंग और डेटा दोनों का लाभ देता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो अपना नंबर सिर्फ एक्टिव रखना चाहते हैं और महंगे रिचार्ज से बचना चाहते हैं.

BSNL का 107 रुपये वाला प्लान

BSNL का 107 रुपये वाला प्लान एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है. यूजर्स को पूरे 28 दिनों के लिए सिर्फ 200 मिनट का फ्री कॉलिंग फायदा मिलता है. 200 मिनट का मुफ्त टॉकटाइम खत्म होने के बाद आपको कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे.

डेटा और SMS बेनिफिट

बीएसएनएल के इस प्लान में डेली डेटा की बदले कुल 3GB डेटा दिया जाता है. यूजर्स इस डेटा को 28 दिनों के अंदर कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. इस रिचार्ज में फ्री SMS भेजने की सुविधा शामिल नहीं है. अगर आपको एसएमएस की जरूरत है, तो आपको इसके लिए अलग से रिचार्ज करना होगा.

यह प्लान किसके लिए बेस्ट है?

BSNL का यह सस्ता प्लान उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है, जिनकी खास तौर पर अपने सिम कार्ड को लगातार एक्टिव रखना चाहते हैं. यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ज्यादातर समय Wi-Fi का यूज करते हैं. जिन लोगों को सिर्फ इमरजेंसी कॉलिंग या बहुत कम डेटा की जरूरत होती है. महीने के महंगे रिचार्ज प्लान्स की तुलना में यह प्लान काफी सस्ते है और कनेक्टिविटी बनाए रखता है.

