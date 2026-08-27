Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Jio और Airtel की बढ़ेगी टेंशन! BSNL और Vodafone Idea मिला रहे हाथ, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा?

Jio और Airtel की बढ़ेगी टेंशन! BSNL और Vodafone Idea मिला रहे हाथ, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा?

Jio और Airtel के दबदबे को चुनौती देने के लिए BSNL और Vodafone Idea ने बड़ा दांव खेला है. दोनों कंपनियां पूरे देश में नेटवर्क और टावर शेयर करेंगी, जिससे यूजर्स को बेहतर नेटवर्क और सस्ते ऑप्शन मिल सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:04 PM IST
Jio और Airtel की बढ़ेगी टेंशन! BSNL और Vodafone Idea मिला रहे हाथ, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा?
Image Credit: BSNL और Vodafone Idea ने मिलाया हाथ

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब रिलीज हो रही विजय-रश्मिका की मच अवेटेड ‘राणाबाली’? सामने आ गई तारीख; नोट कर लें
2
3
4
5