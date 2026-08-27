/Jio और Airtel की बढ़ेगी टेंशन! BSNL और Vodafone Idea मिला रहे हाथ, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा?

भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है. देश के टेलीकॉम मार्केट में Reliance Jio और Bharti Airtel के बढ़ते दबदबे के बीच दो बड़ी कंपनियां BSNL और प्राइवेट प्लेयर Vodafone Idea (Vi) एक साथ आने का फैसला की हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों दिग्गजों ने पूरे देश में नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है. दोनों कंपनियां अब पूरे देश यानी सभी टेलिकॉम सर्किलों में अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगी.
CNBC आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, Vi के सीईओ अभिजीत किशोर और BSNL के चेयरमैन रॉबर्ट जे. रवि के बीच एक बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया है. मंगलवार को हुई इस मीटिंग का मकसद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग समझौते को आखिरी रूप देना था.
इस नए समझौते के तहत BSNL और Vi एक-दूसरे के साथ इंट्रा-सर्किल और इंटर-सर्किल रोमिंग पैक्ट करेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि जहां BSNL का नेटवर्क कमजोर होगा, वहां उसके यूजर Vi का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे और जहां Vi की कवरेज कम होगी, वहां Vi के यूजर BSNL के नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे. इसके साथ ही दोनों कंपनियां अपने मोबाइल टॉवर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी आपस में शेयर करेंगी.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली और मुंबई में दोनों कंपनियों के बीच ऐसा ही एक समझौता चल रहा था, जिसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है.
दोनों कंपनियों को क्या होगा फायदा?
Vi को BSNL के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट्स ऑफ वे और जमीनी नेटवर्क का फायदा मिलेगा. इससे Vi को अपना 4G और 5G नेटवर्क तेजी से फैलाने में मदद मिलेगी और बहुत ज्यादा खर्च भी बचेगा. साथ ही BSNL यूजर्स द्वारा उनका नेटवर्क इस्तेमाल करने से Vi की कमाई भी बढ़ेगी.
BSNL ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क सुधारने के लिए Vi के टावरों का इस्तेमाल कर सकेगा. BSNL को हर जगह नए टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कंपनी का खर्च कम होगा. इसके साथ ही Vi के बेहतरीन मार्केटिंग और मार्केट एक्सपीरियंस का लाभ भी BSNL को मिलेगा.
इसके साथ ही दोनों कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी लागू होगा, इससे Vi को BSNL के यूजर्स से कमाई करने का मौका मिलेगा. इसके साथ-साथ BSNL भी Vi के यूजर्स के जरिए ज्यादा राजस्व कमा सकेगा.
टेक मार्केट के जानकारों का मानना है कि दोनों कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में Jio और Airtel से काफी पीछे थीं. जहां Jio के पास करीब 3,33,000 और Airtel के पास 2,92,000 साइट्स यानी टावर हैं, तो वहीं Vi के पास 1,90,000 और BSNL के पास 1,21,000 टावर ही हैं. अब दोनों कंपनियों के एक साथ आने से टावर और फाइबर नेटवर्क का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी और नेटवर्क क्वालिटी मिलेगी.
BSNL और Vi के एक मंच पर आने से यूजर्स को भी फायदा हो सकता है. सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के साथ आने से महंगे रिचार्ज प्लान से कुछ राहत मिल सकती है. इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पार्टनरशिप से BSNL के नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड बेहतर हो सकता है. इससे लोगों को Airtel-Jio से हटकर Vi या BSNL में से किसी को चुनने का मौका मिलेगा.
अभी तक Vi का नेटवर्क Airtel-Jio की तुलना में काफी कमजोर है और पूरे देश में Vi का 5G नेटवर्क भी नहीं मौजूद है. ऐसे में BSNL के लाखों टावरों की सहायता से Vi अपने नेटवर्क को और मजबूत कर सकेगा और एक नए ऑप्शन के रूप में सामने आएगा. हाल ही में एयरटेल ने अपने कुछ सस्ते रीचार्ज प्लान बंद किए हैं, ऐसे में कुछ यूजर्स की चिंता है कि Jio भी राचार्ज प्लान में बढ़ोत्तरी कर सकता है, ऐसे में सस्से रीचार्ज प्लान खोजने वाले लोगों को नया विकल्प मिल सकता है.
खास बात यह है कि केंद्र सरकार BSNL को कंट्रोल करती है और Vi में भी सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ऐसे में सरकार के लिए यह जरूरी था कि दोनों कंपनियां अलग-अलग खर्च करने के बजाय एक-दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करें जिससे सरकारी पैसे की बचत हो और दोनों कंपनियां मजबूती से मार्केट में टिक सकें.