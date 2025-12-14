कम खर्च, ज्यादा फायदा! 150 दिन वाला ये रीचार्ज प्लान दे रहा अनलिमिटेड कॉलिंग और भरपूर डेटा, कीमत सिर्फ...

Best Recharge Plan: हर दिन मंहगे होते रीचार्ज प्लान के बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए शानदार प्लान लेकर आई है. महंगे रिचार्ज प्लान्स के दौर में BSNL ने ऐसा सस्ता जुगाड़ पेश किया है जिससे यूजर्स कम खर्च में ही अपनी सिम को 150 दिनों तक एक्टिव रख सकते हैं. BSNL के इस खास ऑफर में न सिर्फ लंबी वैलिडिटी मिल रही है बल्कि कॉलिंग और दूसरे जरूरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ऐसे में उन यूजर्स के लिए यह प्लान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो कम इस्तेमाल के बावजूद नंबर ऑन रखना चाहते हैं.

BSNL ने अपने यूजर्स को सुपर स्पीड इंटरनेट देने के लिए हाल ही में पूरे भारत में एक साथ 4G सर्विस लॉन्च की है. इसके लिए कंपनी ने लगभग 1 लाख नए टावर लगाए हैं, जो 5G के लिए भी रेडी हैं. इसी को लेकर अब BSNL यूजर्स कंपनी के बेस्ट रीचार्ज प्लान की तलाश में रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए बेस्ट रीचार्ज प्लान है 997 रुपये का. आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी डिटेल.

997 वाला रीचार्ज प्लान

BSNL के 997 रूपये रीचार्ज प्लान में पूरे 150 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है. वहीं इस रीचार्ज प्लान में यूजर्स पूरे भारत में फ्री नेशनल रोमिंग का भी फायदा उठा सकेंगे. इतना ही नहीं BSNL अपने इस प्लान में डेली 2GB डेटा और 100 फ्री SMS भी यूजर्स को देता है. यानी यूजर्स को कुल इस रीचार्ज प्लान में 300GB डेटा मिलता है. खास बात यह है कि भारत संचार निगम लिमिटेड का यह सस्ता रिचार्ज प्लान देश के सभी टेलीकॉम सर्किल में उपलब्ध है.

एक और लंबी वैलिडिटी वाला प्लान

इसके साथ ही BSNL पास 165 दिन की वैलिडिटी वाला एक और लंबी वैलिडिट वाला प्लान है. इस प्लान में यूजर्स को कई फायदे मिलते हैं. भारत संचार निगम लिमिटेड का यह प्लान मात्र 897 रुपये में आता है. BSNL के इस प्लान में यूजर्स को 24GB डेटा के साथ हर दिन 100 फ्री SMS मिलता है. कंपनी का यह प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो एक साथ दो सिम का इस्तेमाल करते हैं.

5G सर्विस शुरू करने वाली है कंपनी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL भी प्राइवेट कंपनियों की तरह बहुत ही जल्द भारत में 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है. 2026 की शुरुआत में कंपनी दिल्ली और मुंबई के टेलीकॉम सर्किल में अपनी 5G सर्विस शुरू कर सकती है. इसके लिए हजारों टावर को अपग्रेड कर दिया गया है. बीते दिनों कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीएसएनएल की 5जी सर्विस के जल्द शुरू करने के संकेत दिए थे.

