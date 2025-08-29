BSNL का धमाका! सिर्फ ₹5 रोजाना में 25 OTT ऐप्स + 450 TV चैनलों का मजा, Jio- Airtel के फूलने लगे पांव

टेलीकॉम जगत में BSNL ने फिर से धमाका कर दिया है. अब सिर्फ ₹5 रोजाना खर्च करके यूजर्स 25 से ज्यादा प्रीमियम OTT ऐप्स और 450 से अधिक लाइव TV चैनलों का मजा ले सकते हैं. BSNL का यह नया BiTV Premium प्लान में SonyLIV, ZEE5, ShemarooMe, SunNXT और Fancode जैसी प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है.
BSNL BiTV Premium Plan: अगर आप भी सिर्फ ₹5 में 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म और ढेर सारे टीवी चैनल का मजा लेना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. BSNLने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो ग्राहकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. कंपनी के इस प्लान के तहत मात्र ₹5 प्रतिदिन खर्च करके यूजर 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस पा सकते हैं. साथ ही ढेर सारे टीवी चैनल्स का भी मजा ले सकते हैं. BSNL के प्लान से जियो और एयरटेल जैसे बड़े टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अब यूजर्स कम खर्च में ज्यादा कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं.
BSNL ने BiTV सेवा के लिए एक नए प्लान शुरू किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL की तरफ से पहले ही अपनी BITV सेवा को अपने Mobile Users को दे रही है. लेकिन इस प्रीमियम प्लान में यूजर्स को बड़े पैमाने पर Live YV Channles के एक्सेस के साथ साथ 25 Premium OTT Platforms का एक्सेस मिलेगा. जिसमें SonyLIV, ZEE5 और OTT Play जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. आइये जानते हैं इस प्लान के बारे में विस्तार से.
BiTV Premium Plan की डिटेल्स जान लीजिए
BSNL ने इस प्लान की जानकारी अपने सोश मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. इस प्लान की कीमत 151 रुपये प्रति महीना है यानी हर दिन सिर्फ 5 रुपये खर्च करके आप इसका लाभ ले सकते हैं. इस प्लान में यूजर्स को 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स के साथ-साथ 25 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है. फिलहाल इस प्लान में और क्या सुविधाएं हैं, इसकी कोई और जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
Stream 450+ Live TV Channels & 25+ OTTs with BSNL BiTV Premium Pack - All-In-One Entertainment at ₹151!
Get it now: https://t.co/0lA2HY4IOJ#BSNL #BSNLIndia #DigitalIndia #BiTV #Entertainment pic.twitter.com/VQ6e946dWx
— BSNL India (@BSNLCorporate) August 28, 2025
BSNL के इस पोस्ट के मुताबिक BSNL के ग्राहकों को OTT Apps का एक्सेस मिल रहा है, यह SonyLIV के साथ साथ ShemarooMe और SunNXT के साथ साथ Fancode और ETV Win हैं. साथ ही आपको इस प्लान में 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का भी एक्सेस मिल रहा है.
कंपनी ने लॉन्च किए 2 सस्ते प्लान
इसके साथ ही कंपनी ने दो सस्ते रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किए हैं. Telecomtalk की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 30 दिन के लिए एक Entertainment Pack पेश किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 28 रुपये है. इस प्लान में आपको 7 प्रमुख OTT ऐप्स के साथ-साथ अन्य 9 OTT ऐप्स का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है.
इसके साथ ही एक दूसरा प्लान है जो मात्र 29 रुपये के प्राइस में लॉन्च हुआ है. इसमें आपको OTT बेनिफिट तो मिल रहे हैं लेकिन यह 28 रुपये के प्लान से कुछ अलग हैं. दोनों ही प्लान्स को आप रीजनल फोकस प्लान्स के रूप में देख सकते हैं. दोनों ही प्लान्स में कुछ बेनिफिट मिलते जुलते हैं.
