स्टूडेंट्स की मौज: ₹251 में BSNL देगा 100GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने Children's Day 2025 के मौके पर स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद खास 'स्टूडेंट प्लान' लॉन्च किया है. यह प्लान लिमिटेड टाइम के लिए पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई और डिजिटल जरूरतों को किफायती दाम में पूरा करना है. कंपनी का यह नया प्रीपेड प्लान ₹251 का है, जो कि हाई-स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी कई सुविधाएं एक साथ देता है.

BSNL Student Plan में क्या खास है?

BSNL के इस ₹251 के प्लान में छात्रों के लिए कई यूजफुल बेनिफिट्स शामिल हैं. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. इसमें स्टूडेंट्स को कुल 100GB हाई-स्पीड 4G मोबाइल डेटा मिलेगा. ऑनलाइन क्लासेज और रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए यह डेटा काफी फायदेमंद साबित होगा. प्लान में सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा दी जा रही है. साथ ही यूजर्स को हर दिन 100 फ्री SMS भी मिलेंगे.

ऑफर की समय सीमा

यह 'Student Plan' एक लिमिटेड टाइम ऑफर है. यह 14 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर 2025 तक ही चलेगा. स्टूडेंट्स को इस बीच ही इस प्लान से रिचार्ज कराना होगा.

मेक इन इंडिया 4G

BSNL ने यह प्लान ऐसे समय में लॉन्च किया है जब वह देश भर में स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क को रोलआउट कर रहा है. भारत दुनिया का सिर्फ 5वां देश है जिसने अपनी 4G मोबाइल नेटवर्क तकनीक विकसित की है और BSNL इस विकास में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है.

VoWi-Fi टेस्टिंग

इस प्लान के साथ ही एक और अच्छी खबर यह है कि BSNL ने हाल ही में VoWi-Fi यानी कि वॉयस ओवर Wi-Fi की टेस्टिंग शुरू कर दी है. VoWi-Fi की सुविधा से BSNL के ग्राहकों को बहुत फायदा मिलेगा. नेटवर्क कमजोर होने या न होने पर भी वे Wi-Fi के जरिए आराम से बात कर सकेंगे. इससे कॉल पर आवाज कटने जैसी समस्या नहीं होगी. हालांकि Jio, Airtel और Vodafone Idea पहले ही यह सेवा दे रहे हैं.