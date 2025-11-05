Advertisement
trendingNow12989092
Hindi Newsटेक

सबसे सस्ता BSNL हुआ अब महंगा! रातोंरात इन 8 Plans में किए बड़े बदलाव, तुरंत देखें नई List

अब BSNL यूजर्स को पहले की तुलना में जल्दी रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे प्लान्स अप्रत्यक्ष रूप से महंगे हो गए हैं. वैलिडिटी कम होने से न सिर्फ रिचार्ज जल्दी खत्म होगा, बल्कि इसके साथ-साथ डाटा और SMS बेनिफिट्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से प्लान्स में क्या बदला गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सबसे सस्ता BSNL हुआ अब महंगा! रातोंरात इन 8 Plans में किए बड़े बदलाव, तुरंत देखें नई List

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चौंका दिया है. कंपनी ने चुपचाप अपने 8 लोकप्रिय सस्ते प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी घटा दी है. इसका मतलब है कि अब यूजर्स को पहले की तुलना में जल्दी रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे प्लान्स अप्रत्यक्ष रूप से महंगे हो गए हैं. वैलिडिटी कम होने से न सिर्फ रिचार्ज जल्दी खत्म होगा, बल्कि इसके साथ-साथ डाटा और SMS बेनिफिट्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से प्लान्स में क्या बदला गया है.

₹1,499 वाला प्लान – सबसे बड़ा बदलाव
BSNL का ₹1,499 वाला प्लान अब पहले जैसा नहीं रहा. वैलिडिटी घटकर 336 दिनों से 300 दिन कर दी गई है यानी पूरे 36 दिन कम कर दिए गए हैं. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. हालांकि, कंपनी ने इसमें थोड़ा पॉजिटिव बदलाव भी किया है – पहले इस प्लान में 24GB डाटा मिलता था, जिसे अब 32GB कर दिया गया है. यानी वैलिडिटी घटी है, लेकिन डाटा थोड़ा बढ़ा है.

₹997 वाला प्लान – 10 दिन कम वैलिडिटी
इस प्लान की वैलिडिटी अब 160 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दी गई है. इसमें रोजाना 2GB डाटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. जब यूजर का डेली डाटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो इंटरनेट स्पीड 40Kbps तक गिर जाती है. कुल मिलाकर, यह प्लान अब कम दिनों में ही खत्म हो जाएगा, जिससे बार-बार रिचार्ज कराना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

₹897 वाला प्लान – डाटा में बड़ी कटौती
यह प्लान अब पहले से 15 दिन छोटा हो गया है. पहले इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन थी, जो अब 165 दिन रह गई है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं. सबसे बड़ा झटका इस प्लान के डाटा बेनिफिट में है — पहले इसमें 90GB डाटा मिलता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 24GB कर दिया गया है. यानी डाटा में सीधा 66GB की कटौती!

₹599 वाला प्लान – दो हफ्ते की वैलिडिटी गई
इस प्लान की वैलिडिटी अब 84 दिन से घटकर 70 दिन रह गई है. इसमें रोजाना 3GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 SMS प्रति दिन का लाभ मिलता है. हालांकि इसके बेनिफिट्स वही हैं, लेकिन वैलिडिटी कम होने के कारण अब यह पहले की तुलना में महंगा पड़ सकता है.

₹439 वाला प्लान – 10 दिन की कमी
इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन से घटकर 80 दिन रह गई है. यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS का लाभ मिलता है. यह प्लान अब कम समय में खत्म हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को जल्दी रिचार्ज करना पड़ेगा.

₹319 वाला प्लान – 5 दिन घटे
BSNL के ₹319 प्लान की वैलिडिटी 65 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इसमें ग्राहकों को कुल 10GB डाटा और 300 SMS मिलते हैं. यह प्लान हल्के यूजर्स के लिए था, लेकिन अब यह भी थोड़ा महंगा साबित हो सकता है.

₹197 वाला प्लान – अब सिर्फ 48 दिन की वैलिडिटी
यह BSNL का एक किफायती प्लान था, जो अब और छोटा हो गया है. पहले यह प्लान 54 दिन तक चलता था, अब इसकी वैलिडिटी 48 दिन रह गई है. इसमें कुल 4GB डाटा और 100 SMS की सुविधा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL Recharge PlansBSNL validity reduced

Trending news

₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'