सबसे सस्ता BSNL हुआ अब महंगा! रातोंरात इन 8 Plans में किए बड़े बदलाव, तुरंत देखें नई List

सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चौंका दिया है. कंपनी ने चुपचाप अपने 8 लोकप्रिय सस्ते प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी घटा दी है. इसका मतलब है कि अब यूजर्स को पहले की तुलना में जल्दी रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिससे प्लान्स अप्रत्यक्ष रूप से महंगे हो गए हैं. वैलिडिटी कम होने से न सिर्फ रिचार्ज जल्दी खत्म होगा, बल्कि इसके साथ-साथ डाटा और SMS बेनिफिट्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से प्लान्स में क्या बदला गया है.

₹1,499 वाला प्लान – सबसे बड़ा बदलाव

BSNL का ₹1,499 वाला प्लान अब पहले जैसा नहीं रहा. वैलिडिटी घटकर 336 दिनों से 300 दिन कर दी गई है यानी पूरे 36 दिन कम कर दिए गए हैं. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. हालांकि, कंपनी ने इसमें थोड़ा पॉजिटिव बदलाव भी किया है – पहले इस प्लान में 24GB डाटा मिलता था, जिसे अब 32GB कर दिया गया है. यानी वैलिडिटी घटी है, लेकिन डाटा थोड़ा बढ़ा है.

₹997 वाला प्लान – 10 दिन कम वैलिडिटी

इस प्लान की वैलिडिटी अब 160 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दी गई है. इसमें रोजाना 2GB डाटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. जब यूजर का डेली डाटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो इंटरनेट स्पीड 40Kbps तक गिर जाती है. कुल मिलाकर, यह प्लान अब कम दिनों में ही खत्म हो जाएगा, जिससे बार-बार रिचार्ज कराना पड़ेगा.

₹897 वाला प्लान – डाटा में बड़ी कटौती

यह प्लान अब पहले से 15 दिन छोटा हो गया है. पहले इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन थी, जो अब 165 दिन रह गई है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं. सबसे बड़ा झटका इस प्लान के डाटा बेनिफिट में है — पहले इसमें 90GB डाटा मिलता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 24GB कर दिया गया है. यानी डाटा में सीधा 66GB की कटौती!

₹599 वाला प्लान – दो हफ्ते की वैलिडिटी गई

इस प्लान की वैलिडिटी अब 84 दिन से घटकर 70 दिन रह गई है. इसमें रोजाना 3GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 SMS प्रति दिन का लाभ मिलता है. हालांकि इसके बेनिफिट्स वही हैं, लेकिन वैलिडिटी कम होने के कारण अब यह पहले की तुलना में महंगा पड़ सकता है.

₹439 वाला प्लान – 10 दिन की कमी

इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन से घटकर 80 दिन रह गई है. यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS का लाभ मिलता है. यह प्लान अब कम समय में खत्म हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को जल्दी रिचार्ज करना पड़ेगा.

₹319 वाला प्लान – 5 दिन घटे

BSNL के ₹319 प्लान की वैलिडिटी 65 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इसमें ग्राहकों को कुल 10GB डाटा और 300 SMS मिलते हैं. यह प्लान हल्के यूजर्स के लिए था, लेकिन अब यह भी थोड़ा महंगा साबित हो सकता है.

₹197 वाला प्लान – अब सिर्फ 48 दिन की वैलिडिटी

यह BSNL का एक किफायती प्लान था, जो अब और छोटा हो गया है. पहले यह प्लान 54 दिन तक चलता था, अब इसकी वैलिडिटी 48 दिन रह गई है. इसमें कुल 4GB डाटा और 100 SMS की सुविधा है.