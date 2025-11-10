Advertisement
सिर्फ 4 दिन बचे हैं... फटाफट करा लें BSNL का 1 रुपये वाला रिचार्ज! रोज मिलेगा 2GB डेटा और Free कॉलिंग

सिर्फ ₹1 में 30 दिनों का प्लान, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, 100 SMS और फ्री सिम कार्ड जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. लेकिन यह ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक ही मान्य है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह ऑफर वास्तव में यूज़र्स के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक प्रमोशनल रणनीति?

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:40 PM IST
सिर्फ 4 दिन बचे हैं... फटाफट करा लें BSNL का 1 रुपये वाला रिचार्ज! रोज मिलेगा 2GB डेटा और Free कॉलिंग

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने दिवाली के मौके पर अपने नए यूज़र्स के लिए ऐसा ऑफर लॉन्च किया जिसने पूरे टेलीकॉम मार्केट को चौंका दिया. सिर्फ ₹1 में 30 दिनों का प्लान, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, 100 SMS और फ्री सिम कार्ड जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. लेकिन यह ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक ही मान्य है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह ऑफर वास्तव में यूज़र्स के लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक प्रमोशनल रणनीति?

ऑफर की पूरी जानकारी: नए यूज़र्स के लिए बंपर डील
यह दिवाली बोनांजा ऑफर खास तौर पर नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लाया गया था. जो यूज़र 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच नया BSNL सिम खरीदते हैं, उन्हें यह ₹1 वाला रिचार्ज प्लान दिया जा रहा है. इसमें 30 दिनों तक अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, हर दिन 100 फ्री SMS और 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इस तरह कुल 60GB डेटा 30 दिनों के लिए बेहद कम दाम में उपलब्ध हो रहा है. यह प्लान नए यूज़र्स के लिए काफी आकर्षक है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार BSNL नेटवर्क का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. लेकिन पुराना BSNL सिम रखने वाले ग्राहक इस ऑफर का लाभ नहीं उठा सकते, जो इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है.

क्यों खास है यह ऑफर?
BSNL का यह कदम उसके यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए एक समझदारी भरा प्रयास माना जा सकता है. ₹1 में इतना कुछ मिलना किसी भी यूज़र के लिए लुभावना सौदा है. इसके अलावा, कंपनी का फोकस उन इलाकों पर भी है जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की कवरेज कमजोर है. यह ऑफर उन यूज़र्स को BSNL के नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा जो अभी तक बड़े प्लेयर्स जैसे Jio या Airtel के नेटवर्क पर निर्भर हैं.

Jio और BSNL का नया ICR पार्टनरशिप: बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में कदम
दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में Jio ने भी BSNL के साथ एक ICR (Inter-Circle Roaming) साझेदारी की है. इस समझौते के तहत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूरदराज़ इलाकों में जहां Jio का नेटवर्क कमजोर है, वहां अब यूज़र्स BSNL नेटवर्क से जुड़ सकते हैं. Jio के नए ICR प्लान्स ₹196 और ₹396 के हैं, जिनमें क्रमशः 2GB और 10GB डेटा, 1,000 मिनट की कॉलिंग और 1,000 SMS मिलते हैं. यह पार्टनरशिप BSNL की पहुंच और नेटवर्क कवरेज को और मजबूत बना सकती है.

ऑफर की खूबियां
BSNL का यह दिवाली ऑफर कई मायनों में बेहतरीन है. पहला, यह मार्केट में सबसे सस्ता डेटा और कॉलिंग प्लान है जो ₹1 में पूरे महीने की सुविधा दे रहा है. दूसरा, इसमें डेटा लिमिट भी 2GB प्रति दिन जैसी आकर्षक है. तीसरा, फ्री सिम और रोमिंग फीचर इसे और भी उपयोगी बनाते हैं.

ऑफर की कमियां
हालांकि यह ऑफर आकर्षक है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं. सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, पुराने यूज़र्स को इससे बाहर रखा गया है. इसके अलावा, BSNL का नेटवर्क क्वालिटी अब भी कुछ इलाकों में कमजोर है, जिससे डेटा स्पीड और कॉलिंग क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. और चूंकि यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो इसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद यूज़र्स को नियमित महंगे प्लान्स पर जाना होगा.

क्या यह ऑफर लेना चाहिए?
अगर आप नया सिम खरीदने का सोच रहे हैं और किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां BSNL का नेटवर्क स्थिर है, तो यह ऑफर मिस नहीं करना चाहिए. ₹1 में इतनी सुविधाएं मिलना आज के समय में लगभग असंभव है. यह यूज़र्स के लिए BSNL नेटवर्क को परखने का एक बढ़िया मौका है. लेकिन अगर आप पहले से BSNL यूज़र हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां नेटवर्क कमजोर है, तो यह ऑफर आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

