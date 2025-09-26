Advertisement
BSNL का तगड़ा ऑफर, 72 दिन वाले सस्ते प्लान पर मिल रही है बंपर छूट, Airtel-Jio के उड़े होश!

BSNL New Recharge Plan: फेस्टिव सीजन में टेलिकॉम कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ गया है और इस बीच BSNL ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने 72 दिन वाला नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र 485 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 144GB हाई-स्पीड डेटा के साथ कई फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं.  BSNL इस प्लान में भी छूट दे रहा है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:44 AM IST
BSNL New Recharge Plan: अगर आप भी रीचार्ज की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. फेस्टिव सीजन में हर तरफ ऑफर्स का बाजार गर्म है. इसी बीच सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. इस बार कंपनी ने एक ऐसा 72 दिन वाला शानदार प्रीपेड प्लान में बड़ी छूट दे दिया है जिसमें यूजर्स को कई सारे फ्री बेनिफिट्स मिलेंगे. फेस्टिव सीजन में यह प्लान ग्राहकों के लिए बहुत ही किफायती दाम में शानदार डील साबित हो सकता है.

BSNL का नया 72 दिन वाला सस्ता प्लान
BSNL ने अपने यूजर्स के लिए 72 दिन का सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जिसकी कीमत 485 रुपये है. इस प्लान के तहत यूजर्स को पूरे भारत में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा. सिर्फ इतना ही नहीं इस प्लान में फ्री नेशनल रोमिंग और कई अन्य फायदे भी यूजर्स को मिलते हैं. बात करें डेटा की तो यूजर्स को हर दिन 2GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा यानी कुल मिलाकर 144GB डेटा. इसके साथ ही यूजर्स को हर दिन 100 फ्री SMS का भी फायदा मिलेगा.

मिल रही है छूट

BSNL अब अपने हर मोबाइल यूजर्स को BiTV का बिलकुल फ्री एक्सेस देती है. जिसके तहत यूजर्स को 300 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और OTT ऐप्स बिना पैसा खर्च किए एक्सेस मिलता है. बीएसएनएल ने अपने पोस्ट में इस प्लान के लिए 15 अक्टूबर तक ऑफर की घोषणा की है यानी यूजर्स इसे 15 अक्टूबर तक ही रिचार्ज करवा सकते हैं. कंपनी के इस ऑपर में यूजर्स को BSNL के सेल्फ केयर ऐप या वेबसाइट से नंबर रिचार्ज कराने पर 2% का कैशबैक भी अलग से मिल रहा है. यानी यूजर्स को 10 रुपये तक का फायदा हो सकता है.

27 तारीख से 4G सर्विस होगी शुरू
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL इसी महीने की 27 तारीख को अपनी 4G सर्विस को पूरे भारत में रोल आउट करने जा रही है. इसकी जानकारी बीएसएनएल ने अपने सोशल मीडिया X पर शेयर किया है. बीते साल से ही BSNL देश के हर टेलीकॉम सर्किल में 1 लाख नए 4G/5G टावर लगाने का काम कर रही थी, जो अब लगभग लगभग पूरा कर लिया गया है. 4G सर्विस लॉन्च होने से BSNL यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ कॉल डिसकनेक्शन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. इसी बीच कंपनी ने 72 दिन वाले एक सस्ते प्लान की भी घोषणा की है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ इंटरनेट समेत कई और बेनिफिट्स मिलेंगे.

 5G नेटवर्क पर हो रहा है तेजी से काम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL ने जहां 4G नेटवर्क देश भर में शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है तो वहीं दूसरी ओर 5G नेटवर्क पर भी काम शुरू कर दी है. कंपनी ने हाल ही में कई शहरों के लिए 5G FWA नेटवर्क लाइव कर दिया है. हैदराबाद के साथ-साथ इसे बेंगलुरू समेत कई दक्षिण भारतीय शहरों में लाइव किया गया है.

;