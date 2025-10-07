BSNL यूजर्स को मिलने जा रहा है 5G का तोहफा, सबसे पहले इन शहरों में शुरू होगी सर्विस; Jio और Airtel की टेंशन बढ़ी!

BSNL 5G: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक बार फिर से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां Jio और Airtel की टेंशन बढ़ा दी है. 4G के लॉन्चिंग के बाद अब BSNL अपने यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट का तोहफा देने की तैयारी में है. BSNL जल्द ही अपने यूजर्स को 5G की सुविधा देने जा रही है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि देशभर में मौजूद सभी BSNL 4G टावर को आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर में 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा. इसके बाद BSNL यूजर्स को भी Jio, Airtel और Vi जैसी कंपनियों के जैसे ही हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा.

4G सर्विस और स्वदेशी तकनीक की उपलब्धि

BSNL के 4G की लॉन्चिंग के बाद से ही 5G अपग्रेड की तैयारी शुरू हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी की 4G सर्विस लॉन्च की थी. इस दौरान एक साथ करीब 1 लाख नए BSNL 4G मोबाइल टावर शुरू किए गए. इसके साथ ही सरकारी कंपनी बहुत ही जल्द 1 लाख औरनए टावर लगाने की योजना पर भी काम कर रही है.

BSNL की सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी का पूरा 4G नेटवर्क पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर तैयार किया गया है. इसे C-DOT, Tejas Networks और Tata Consultancy Services (TCS) ने मिलकर तैयार किया है. इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी खुद की तकनीक से टेलीकॉम नेटवर्क तैयार किया है.

मंत्री सिंधिया के मुताबिक 4G नेटवर्क तैयार करना और स्वदेशी तकनीक पर इसे विकसित करना आसान नहीं था. TCS ने मात्र 22 महीनों में इसका कोर सॉफ्टवेयर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) और अन्य जरूरी सिस्टम सफलतापूर्वक तैयार कर लिया.

5G की तैयारी और टाइमलाइन

देशभर में BSNL की स्वदेशी तकनीक पर आधारित 92,564 मोबाइल टावर अब तक लगाए जा चुके हैं. यह तेजी से होने वाला काम भारत को दुनिया का सबसे तेजी से 5G सर्विस लागू करने वाला देश बनाती है जहां अब तक 99.8% जिलों में 5G सर्विस देने वाले टावर पहुंंच चुके हैं. मंत्री सिंधिया के मुताबिक BSNL का 5G नेटवर्क आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. कंपनी का मौजूदा 4G नेटवर्क पहले से ही 5G-रेडी है इसलिए टावरों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में ज्यादा समय और मेहनत नहीं लगने वाली है.

सबसे पहले इन शहरों में शुरू होगी सर्विस

रिपोर्ट्स के अनुसार BSNL की 5G सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च इस साल के आखिरी तक किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संभावना है कि दिल्ली और मुंबई से इसकी शुरुआत दिसंबर 2025 तक हो जाएगी. इस लॉन्च के बाद BSNL एक बार फिर से निजी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रही है.

