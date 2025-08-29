BSNL Free दे रहा 1 महीने के लिए WiFi, इस Offer को देखकर Jio, Airtel हैरान; जानिए कैसे पाएं
BSNL Free दे रहा 1 महीने के लिए WiFi, इस Offer को देखकर Jio, Airtel हैरान; जानिए कैसे पाएं

महंगे रीचार्ज पैके से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब यूजर्स अपने घर या ऑफिस में हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा सिर्फ ₹399 से उठा सकते हैं. BSNL के इस स्पेशल ऑफर में  वाई-फाई लगवाने पर इंस्टालेशन वाले महीने का इंटरनेट बिलकुल फ्री मिलेगा और प्लान्स पर भी छूट मिल रही है. आइए जानते हैं क्या है ऑफर

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:18 PM IST
BSNL Free दे रहा 1 महीने के लिए WiFi, इस Offer को देखकर Jio, Airtel हैरान; जानिए कैसे पाएं

BSNL Cheap Broadband Plans: क्या आप भी महंगे इंटरनेट से परेशान हैं? अगर हां तो यह खबर आपको खुश कर देगी. सस्ते रीचार्ज प्लान और छूट खोजने वालों की मौज हो गई. देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी BSNL ने खास ऑफर शुरू किया है. इस ऑफर के तहत यूजर्स एक महीने तक फ्री वाई-फाई का लाभ ले सकते हैं और साथ ही रीचार्ज पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. कंपनी का यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने और ग्राहकों को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जारहा है.

BSNL अपने यूजर्स को ब्रॉडबैंड प्लान्स पर छूट दे रही है. साथ ही एक महीने के लिए फ्री में सर्विस भी कंपनी दे रही है. यह ऑफर Fibre Basic और Fibre Basic Neo प्लान के लिए हैं. BSNL के डिस्काउंट ऑफर के साथ यूजर्स कम कीमत में अपने घर-ऑफिस में वाई-फाई लगवा सकते हैं. इन दोनों प्लान में 3.3TB तक डेटा मिलता है. साथ ही अभी प्लान्स पर 100 रुपये तक की छूट भी मिल रही है. 

दोनों प्लान्स पर मिल रही है छूट

वैसे तो BSNL के Fibre Basic प्लान की कीमत 499 रुपये है वहीं Fibre Basic Neo प्लान की कीमत 449 रुपये है. बेसिक प्लान में यूजर्स को 60 Mbps की स्पीड मिलती है. Neo प्लान में 50 Mpbs की स्पीड मिलती है. दोनों प्लान्स में यूजर्स को 3.3TB तक डेटा कंपनी देती है. Telecomtalk की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्काउंट ऑफर के साथ अब दोनों प्लान्स मात्र 399 रुपये में मिल रहे हैं. यानी 499 रुपये वाले प्लान पर 100 रुपये की छूट मिल रही है. वहीं अगर आप 449 रुपये वाले प्लान लेते हैं तो इसपर आपको 50 रुपये की छूट मिल रही है.

फ्री में यूज कर पाएंगे इंटरनेट
इन छूट के साथ ही कंपनी इंस्टॉल वाले महीने के लिए फ्री में सर्विस दे रही है. यानी सर्विस लेने पर आपको एक महीने के लिए बिलकुल फ्री में इंटरनेट यूज करने को मिलेगा. यह ऑफर यूजर्स के लिए 30 सितंबर, 2025 तक वैलिड रहेगा. अगर आपके पास वाई-फाई इंटरनेट नहीं है तो आप नया कनेक्शन बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं. हालांकि कुछ सर्किलों में इन प्लान्स पर यह ऑफर नहीं मिल रहा है. आप पहले चेक कर लें उसके बाद ही कनेक्शन बुक करें.

