अब BSNL से ही कर पाएंगे UPI पेमेंट! जानें क्या है कंपनी का ये नया डिजिटल धमाका

BSNL ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को स्मूद बनाने के लिए कई तरह की सर्विस पहले ही शुरू कर दी है. ऐसे में ही अब कंपनी अपनी UPI सर्विस की शुरुआत करने जा रही है. BSNL ने अपनी इस नई सर्विस को BSNL Pay नाम दिया है. यह सर्विस BHIM ऐप से पावर्ड है और इसके लिए यूजर्स आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे. टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक BSNL के सेल्फ केयर ऐप में एक बैनर को लाइव भी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जल्द ही UPI पेमेंट सर्विस की भी शुरुआत होने जा रही है.

BHIM UPI पर बेस्ड रहेगी सर्विस

इस बैनर के अनुसार कहा गया है कि BSNL PAY सर्विस BHIM UPI पर बेस्ड रहेगी. इस पेमेंट सर्विस को यूज करने के लिए BSNL सेल्फ केयर ऐप में जाकर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए अलग से कोई BSNL PAY नाम का ऐप नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इस कंपनी के सेल्फ केयर का एक फीचर कह सकते हैं. फिलहाल इस पे सर्विस की लॉन्चिंग डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी 2025 की दिवाली के ईर्द-गिर्द इसे लॉन्च कर सकती है.

BSNL सेल्फकेयर ऐप को बनाएगा और सुविधाजनक

टेलीकॉम टॉक के मुताबिक, BSNL अपनी सेल्फकेयर ऐप को यूजर्स के लिए और सुविधाजनक बनाने की तैयारी में हैं. ऐसे में इस ऐप में बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, लैंडलाइन कनेक्शन और फाइबर कनेक्शन की बुकिंग के लिए भी सर्विस देने की प्लानिंग कर रही है.

BSNL लेकर आई किफायती ऑफर

बता दें कि BSNL अपने यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आई है. कंपनी ने अपना एंट्री लेवल ब्रॉडबैंड प्लान तीन महीने के लिए मंथली टैरिफ डिस्काउंट के साथ ऑफर किया है. इस प्लान के तहत पहले महीने के लिए फ्री सर्विस दी जाएगी. इसके बाद तीन महीने की वैलिटडिटी रहेगी. यानी यह प्लान कुल 4 महीने का रहेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो यह ऑफर सिर्फ फाइबर बेसिक नियो और फाइबर बेसिक प्लान्स के साथ ही मिलेगा. कंपनी की वेबसाइट पर इन ऑफर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक है.

फाइबर बेसिक प्लान- इसकी कीमत 499 रुपये है. हालांकि, तीन महीने तक इस पर 100 रुपये की छूट का फायदा उठाया जा सकता है. ऐसे में इस प्लान के मंथली चार्ज डिस्काउंट के साथ 399 रुपये हो जाता है. कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 60Mbps तक की इंटरनेट डेटा स्पीड भी दे रही है.

फाइबर बेसिक निया प्लान- 449 रुपये वाले इस प्लान में 50 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इस प्लान की कीमत 399 रुपये हो जाती है. इस प्लान में 3300GB डेटा भी मिल रहा है.