Jio-Airtel की टेंशन बढ़ाने आया BSNL का Holi Offer! 150 नहीं, पूरे 164 दिनों तक चलेंगा आपका फोन; साथ में रोज 2GB डेटा Free

BSNL का 997 रुपये वाला प्लान 150 दिन की वैधता देता है. लेकिन होली ऑफर के तहत इसमें 14 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं. यानी कुल मिलाकर अब आपको 164 दिन की वैधता मिलेगी. यह लगभग दो हफ्ते की फ्री एक्सटेंशन है, जो उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो लंबी अवधि के लिए एक बार में रिचार्ज करना चाहते हैं

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:31 AM IST
Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है. अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान पसंद करते हैं और बार-बार रिचार्ज से बचना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. BSNL ने 2026 के होली सीजन के दौरान 997 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर 14 दिन की अतिरिक्त वैधता देने का ऐलान किया है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई कूपन कोड या अलग स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है. यह ऑफर 1 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच रिचार्ज करने पर लागू होगा. इस समय सीमा के अंदर रिचार्ज करते ही अतिरिक्त दिन अपने आप आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे. मार्च खत्म होने के बाद यह प्लान फिर से अपनी पुरानी वैधता पर वापस आ जाएगा.

997 रुपये प्लान में अब मिलेगी 164 दिन की वैलिडिटी
आमतौर पर BSNL का 997 रुपये वाला प्लान 150 दिन की वैधता देता है. लेकिन होली ऑफर के तहत इसमें 14 दिन अतिरिक्त जोड़ दिए गए हैं. यानी कुल मिलाकर अब आपको 164 दिन की वैधता मिलेगी. यह लगभग दो हफ्ते की फ्री एक्सटेंशन है, जो उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो लंबी अवधि के लिए एक बार में रिचार्ज करना चाहते हैं. खास बात यह है कि आपको किसी तरह की झंझट में नहीं पड़ना है. बस तय तारीखों के बीच रिचार्ज कीजिए और बोनस दिन अपने आप एक्टिव हो जाएंगे.

 

रोज 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा
इस प्लान में वैधता के साथ-साथ डेली बेनिफिट्स भी मिलते हैं. यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. अगर आप दिन का 2GB डेटा खत्म कर लेते हैं, तो इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, लेकिन डेटा पूरी तरह बंद नहीं होता. यानी आप ब्राउज़िंग और जरूरी काम जारी रख सकते हैं. इसके अलावा इस प्लान में भारत के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी शामिल है. जो लोग डेटा और कॉलिंग दोनों का बैलेंस चाहते हैं, उनके लिए यह एक ऑल-इन-वन रिचार्ज प्लान बन जाता है. लंबे समय की वैधता और रोजाना डेटा का कॉम्बिनेशन इसे और ज्यादा आकर्षक बना देता है.

997 रुपये का BSNL प्लान कैसे करें रिचार्ज?
अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो रिचार्ज करने के कई आसान तरीके हैं. आप BSNL की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा BSNL सेल्फकेयर मोबाइल ऐप से भी यह प्लान एक्टिव किया जा सकता है. जो लोग थर्ड-पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, वे भी किसी पॉपुलर रिचार्ज ऐप के जरिए अपना नंबर डालकर 997 रुपये वाला प्लान चुन सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करना चाहते, तो पास के मोबाइल रिटेल स्टोर पर जाकर भी यह प्लान रिचार्ज कराया जा सकता है. ऑनलाइन रिचार्ज के लिए बस लॉगिन करें, 997 रुपये का प्लान चुनें और पेमेंट कर दें. अगर आप 1 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच रिचार्ज करते हैं, तो 14 दिन की अतिरिक्त वैधता अपने आप जुड़ जाएगी.

क्या यह ऑफर आपके लिए सही है?
अगर आप बार-बार रिचार्ज करने से बचना चाहते हैं और एक लंबी वैधता वाला प्लान ढूंढ रहे हैं, तो BSNL का होली ऑफर 2026 जरूर देखने लायक है. 997 रुपये में 164 दिन की वैधता, रोज 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का कॉम्बिनेशन इसे बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल बनाता है.

TAGS

BSNLBSNL Holi Offer 2026BSNL Rs 997 plan

