Holi से पहले BSNL ने यूजर्स को दिया तोहफा, बढ़ाई इस प्लान की वैलिडिटी, जानें ये टकाटक प्लान

BSNL Recharge Plan: होली का त्योहार आने ही वाला है. लेकिन, होला का त्योहार आने से पहले सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने बिना कीमत बढ़ाए अपने एक रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया है. कंपनी ने प्लान की वैलिडिटी को एक-दो दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन बढ़ाया है जिससे आपको उसी कीमत पर एक महीने ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी. अगर आप बीएसएनएल यूजर हैं तो आपको इसके प्लान के बारे में मालूम होना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि यह प्लान कौन सा है और इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं.

BSNL ने बढ़ाई इस प्लान की वैलिडिटी

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने अपने 2,399 रुपये में आने वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को 30 दिन बढ़ाने की घोषणा की है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी है.

More colors more fun and now more validity

Get unlimited calls 2GB data per day and 100 SMS per day for 425 days not just 395 All for just 2399

BSNLIndia HoliDhamaka BSNLOffers twitter.com/gZ7GfdnMOK

BSNL India BSNLCorporate March 3 2025