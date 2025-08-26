BSNL 4G के बाद 5G की जोरदार तैयारी... घर-घर पहुंचा रहा SIM Card, मोदी सरकार से मिले ₹6,982 करोड़
BSNL 4G के बाद 5G की जोरदार तैयारी... घर-घर पहुंचा रहा SIM Card, मोदी सरकार से मिले ₹6,982 करोड़

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:48 AM IST
BSNL Q-5G: भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) अब तेजी से अपने नेटवर्क को मजबूत करने और देशभर में 4G सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को 6,982 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश (Capital Expenditure) मंजूर किया है ताकि पूरे देश में 4G नेटवर्क का विस्तार किया जा सके. यह फैसला पहले से मिले 3.22 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के बाद आया है, जिसमें करीब 89,000 करोड़ रुपये का 4G और 5G स्पेक्ट्रम शामिल है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को हाई-स्पीड इंटरनेट और बेहतर कॉल क्वालिटी के रूप में मिलेगा.

4G रोलआउट की रफ्तार
जुलाई 2025 के अंत तक, बीएसएनएल ने पूरे देश में लगभग 96,300 साइट्स इंस्टॉल की हैं, जिनमें से 91,281 साइट्स पहले से ऑपरेशनल हो चुकी हैं. हाल ही में बीएसएनएल ने दिल्ली में अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत की है. यहां नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए एक पार्टनर ऑपरेटर के साथ नेटवर्क शेयरिंग एग्रीमेंट भी किया गया है. इस लॉन्च के बाद दिल्ली के यूजर्स हाई-स्पीड डेटा और बेहतर वॉयस कॉलिंग का फायदा ले पा रहे हैं.

वित्तीय प्रदर्शन
बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति भी सुधरती नजर आ रही है. राज्यसभा में दूरसंचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि बीएसएनएल को पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 262 करोड़ रुपये और 280 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है. हालांकि, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को घाटा झेलना पड़ा.

5G सर्विस की तैयारी – Q-5G
बीएसएनएल अब निजी टेलीकॉम कंपनियों जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel) को टक्कर देने के लिए जल्द ही अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी ने इसका नाम Q-5G रखा है, जिसमें ‘Q’ का मतलब Quantum है. इस सर्विस के आने के बाद यूजर्स को और भी तेज इंटरनेट स्पीड और एडवांस नेटवर्क फीचर्स मिलेंगे.

ग्राहकों के लिए नई पहल
नेटवर्क अपग्रेड के साथ-साथ बीएसएनएल ने कई नई ग्राहक-हितैषी सेवाएं भी शुरू की हैं.
• डोरस्टेप सिम डिलीवरी: अब यूजर्स ऑनलाइन पोर्टल से प्रीपेड या पोस्टपेड सिम ऑर्डर कर सकते हैं. साथ ही ऑनलाइन Self-KYC पूरा करके घर पर ही सिम डिलीवर पा सकते हैं.
• सिक्योरिटी फीचर्स: बीएसएनएल ने पूरे देश में एंटी-स्मिशिंग और एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन शुरू किया है, जिससे फर्जी SMS और फ्रॉड लिंक्स से ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी.

आगे की रणनीति
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) का अनुमान है कि बीएसएनएल को आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 47,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की जरूरत होगी. वहीं, टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को अगले साल तक अपने कस्टमर बेस में 50% की बढ़ोतरी और मोबाइल सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य दिया है.

FAQs

Q1. बीएसएनएल को सरकार से कितना अतिरिक्त निवेश मिला है?
बीएसएनएल को 6,982 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश मिला है।

Q2. बीएसएनएल की 4G साइट्स कितनी ऑपरेशनल हैं?
लगभग 91,281 साइट्स पहले से ऑपरेशनल हैं।

Q3. बीएसएनएल का Q-5G क्या है?
Q-5G बीएसएनएल की आने वाली 5G सर्विस है, जिसमें Q का मतलब Quantum है।

Q4. बीएसएनएल की नई सुविधाएं क्या हैं?
डोरस्टेप सिम डिलीवरी, सेल्फ-KYC और एंटी-स्मिशिंग/एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन।

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

