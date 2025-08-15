BSNL का धमाकेदार सेफ्टी फीचर लॉन्च, अब मैसेज Scam से मिलेगा छुटकारा

BSNL New Anti Spam Protection: भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL) ने भारत भर में अपने 9 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स के लिए नेटवर्क साइड Anti Spam और Anti Smishing प्रोटेक्शन को देश भर में लागू करने का एलान किया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को फ्रॉड एसएमएस में मौजूदा संदिग्ध और फिशिंग URLs को ब्लॉक करना है.

BSNL के इस नए सेफ्टी फीचर में आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सीधे नेटवर्क लेवल पर काम करता है. इसमें मैसेज में छिपे संदिग्ध लिंक को रियल टाइम में ब्लॉक कर देता है. ताकि ऐसे एसएमएस यूजर्स तक पहुंच ही ना पाएं. ओटीपी, सरकारी जानकारी और बैंकिंग अलर्ट जैसे जरूरी मैसेज TRAI के नियमों के हिसाब से ही भेजे जाते हैं. यह फीचर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 में पेश किया गया था. जो अब सभी BSNL ग्राहकों के लिए लागू किया जा रहा है. इसे हैदराबाद की क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी तानला प्लेटफॉर्मर्स के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है.

Anti-Smishing सुरक्षा क्या है?

ये शब्द उन नियमों, तकनीकों और तरीकों के बारे में बताते हैं जो फ्रॉड और संदिग्ध मैसेज को पहचानकर ब्लॉक कर देते हैं. खतरनाक लिंक पर क्लिक करने से रोकने, मैसेज आधारित फिशिंग से होने वाले अकाउंट हैक और डेटा चोरी की संभावना को कम करने के लिए ही बनाया गया है.

BSNL की नई टेकनोलॉजी

यह नया सिस्टम मैसेज की कुरंत जांच के लिए AI, मशीन लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करता है. यह लिंक को ऑपन करके उसकी जांच करता है और उन एसएमएस की सच्चाई भी पता लगाता है. टेस्ट में पाया गया है कि भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटरों के ब्लॉकचेन पर बेस्ड डीएलटी सिस्टम के साथ काम करके यह 99% से अधिक स्मिशिंग मैसजों को रोक सकता है.

BSNL के सेफ्टी फीचर से रोजाना 15 लाख के फ्रॉड होंगे खत्म

BSNL के मुताबिक, यह सिस्टम हर रोज 15 लाख से अधिक धोखाधड़ी से प्रयासों को पहचान सकता है. यह हर महीने 35,000 से भी ज्यादा नकली वेब लिंक और 60,000 फ्रॉड से संबंधित मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप का पता लगाता है. यह सुविधा तब दी जा रही है जब सरकार BSNL के यूजर्स को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है. जुलाई के अंत तक, देश के वायरलेस मोबाइल मार्केट में बीएसएनएल की हिस्सेदारी 7.78% थी.