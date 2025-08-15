BSNL का धमाकेदार सेफ्टी फीचर लॉन्च, अब मैसेज Scam से मिलेगा छुटकारा
Advertisement
trendingNow12882446
Hindi Newsटेक

BSNL का धमाकेदार सेफ्टी फीचर लॉन्च, अब मैसेज Scam से मिलेगा छुटकारा

BSNL Anti Spam Protection: BSNL ने एक बार फिर धमाकेदार फीचर पेश किया है, इसका उद्देश्य यूजर्स को फ्रॉड मैसेज में मौजूद संदिग्ध लिंक से बचाना है. यह फीचर पहली बार इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 में दिखाया गया था. जो अब धीरे-धीरे बीएसएनएल ग्राहकों तक पहुंच रहा है.  

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL का धमाकेदार सेफ्टी फीचर लॉन्च, अब मैसेज Scam से मिलेगा छुटकारा

BSNL New Anti Spam Protection: भारत संचार निगम लिमिडेट (BSNL) ने भारत भर में अपने 9 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स के लिए नेटवर्क साइड Anti Spam और Anti Smishing प्रोटेक्शन को देश भर में लागू करने का एलान किया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को फ्रॉड एसएमएस में मौजूदा संदिग्ध और फिशिंग URLs को ब्लॉक करना है. 

BSNL के इस नए सेफ्टी फीचर में आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने या सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सीधे नेटवर्क लेवल पर काम करता है. इसमें मैसेज में छिपे संदिग्ध लिंक को रियल टाइम में ब्लॉक कर देता है. ताकि ऐसे एसएमएस यूजर्स तक पहुंच ही ना पाएं. ओटीपी, सरकारी जानकारी और बैंकिंग अलर्ट जैसे जरूरी मैसेज TRAI के नियमों के हिसाब से ही भेजे जाते हैं. यह फीचर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 में पेश किया गया था. जो अब सभी BSNL ग्राहकों के लिए लागू किया जा रहा है. इसे हैदराबाद की क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी तानला प्लेटफॉर्मर्स के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है. 

Anti-Smishing सुरक्षा क्या है?
ये शब्द उन नियमों, तकनीकों और तरीकों के बारे में बताते हैं जो फ्रॉड और संदिग्ध मैसेज को पहचानकर ब्लॉक कर देते हैं. खतरनाक लिंक पर क्लिक करने से रोकने, मैसेज आधारित फिशिंग से होने वाले अकाउंट हैक और डेटा चोरी की संभावना को कम करने के लिए ही बनाया गया है. 

BSNL की नई टेकनोलॉजी 
यह नया सिस्टम मैसेज की कुरंत जांच के लिए AI, मशीन लर्निंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करता है. यह लिंक को ऑपन करके उसकी जांच करता है और उन एसएमएस की सच्चाई भी पता लगाता है. टेस्ट में पाया गया है कि भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटरों के ब्लॉकचेन पर बेस्ड डीएलटी सिस्टम के साथ काम करके यह 99% से अधिक स्मिशिंग मैसजों को रोक सकता है.

BSNL के सेफ्टी फीचर से रोजाना 15 लाख के फ्रॉड होंगे खत्म 
BSNL के मुताबिक, यह सिस्टम हर रोज 15 लाख से अधिक धोखाधड़ी से प्रयासों को पहचान सकता है. यह हर महीने 35,000 से भी ज्यादा नकली वेब लिंक और 60,000 फ्रॉड से संबंधित मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप का पता लगाता है. यह सुविधा तब दी जा रही है जब सरकार BSNL के यूजर्स को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है. जुलाई के अंत तक, देश के वायरलेस मोबाइल मार्केट में बीएसएनएल की हिस्सेदारी 7.78% थी. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

BSNLanti spam protection

Trending news

'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
;