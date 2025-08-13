BSNL लाया 365 दिन वाला सबसे सस्ता Plan! पाएं Free कॉलिंग और 600GB डेटा, Jio यूजर्स हैरान
Cheapest Yearly Plan: BSNL 365 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान लेकर आया है, जो कम कीमत में फ्री कॉलिंग और 600 GB डेटा ऑफर करता है. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:08 AM IST
BSNL yearly plan 2025: Jio, Airtel और Vi ने कुछ समय पहले ही अपने प्लान्स को महंगा कर दिया था. उसके बाद लोग BSNL की तरफ देखने लगे. BSNL ने भी तेजी से टॉवर लगाने का काम शुरू कर दिया. उसके सस्ते प्लान्स लोगों की नजर में आ गए. अब धीरे-धीरे शहरों में 4G नेटवर्क आ रहा है और 5जी की तैयारी चल रही है. अब BSNL 365 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान लेकर आया है, जो कम कीमत में फ्री कॉलिंग और 600 GB डेटा ऑफर करता है. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में...

 

 

BSNL ₹1999 Plan Details
एक तरफ जहां साल भर के लिए रिचार्ज कराने के लिए जियो, एयरटेल और वीआई 2 हजार से ज्यादा लेती है वहीं BSNL का 365 दिन वाला प्लान 1,999 रुपये में आता है. इस प्लान में 395 दिन की वैलिडिटी के साथ-साथ 600GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं. बता दें, इस प्लान में कोई डेली लिमिट नहीं है. आपको साल भर के लिए 600 जीबी डेटा मिलता है. यानी दिल खोलकर इंटरनेट का इस्तेमाल.

BSNL ₹2399 Plan Details
इसके बाद BSNL के पास ₹2399 वाला प्लान भी है, जो सालभर के लिए आता है. इसमें 365 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और डेली 2GB डेटा मिलता है. दोनों प्लान में ज्यादा अंतर नहीं है. 1999 रुपये वाले प्लान में जहां एक बार में 600GB मिलता है तो वहीं 2399 रुपये वाले प्लान में रोज 2GB डेटा (730 जीबी डेटा) दिया जाता है. 

Jio ₹3599 Plan Details
जियो के प्लान की बात करें तो उसके बाद साल भर के लिए ₹3599 वाला प्लान है, जिसमें डेटी 2.5GB डेटा, डेली 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जाती है.

Airtel ₹3599 Plan Details
एयरटेल के पास भी 3599 रुपये वाला प्लान है, जिसमें 365 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और डेली 2GB डेटा मिलता है.

;