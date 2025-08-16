BSNL के नए धमाके से Jio के छूटे पसीने! अब बिना सिम कार्ड के चलेगा फोन, जान लीजिए 2 फायदे
BSNL के नए धमाके से Jio के छूटे पसीने! अब बिना सिम कार्ड के चलेगा फोन, जान लीजिए 2 फायदे

BSNL e-SIM: BSNL के CMD रॉबर्ट जे रवि का कहना है कि e-SIM टेक्नोलॉजी BSNL के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. आइए जानते हैं इसके फायदे...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:33 AM IST
BSNL के नए धमाके से Jio के छूटे पसीने! अब बिना सिम कार्ड के चलेगा फोन, जान लीजिए 2 फायदे

BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. कंपनी ने तमिलनाडु सर्कल से नई e-SIM सर्विस लॉन्च की है और इसे जल्द ही पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इस कदम से BSNL अब Airtel, Jio और Vi जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के बराबर आ जाएगी.

e-SIM क्या है और कैसे काम करती है?
e-SIM एक डिजिटल सिम है, जिसमें फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत नहीं होती. ग्राहक अपने e-SIM को एक सिक्योर QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद, KYC वेरिफिकेशन BSNL के कस्टमर सर्विस सेंटर में पूरा किया जाएगा.

BSNL के CMD रॉबर्ट जे रवि का कहना है कि e-SIM टेक्नोलॉजी BSNL के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके फायदे इस प्रकार हैं:
• आसानी से सर्विस एक्टिवेशन
• एक ही डिवाइस में दो नंबर का इस्तेमाल
• पारंपरिक प्लास्टिक सिम कार्ड की तुलना में ज्यादा सुरक्षा

उपलब्धता और एक्टिवेशन प्रोसेस
शुरुआती चरण में, जिन ग्राहकों के पास e-SIM सपोर्टेड डिवाइस हैं, वे अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
• अपने साथ वैध आईडी प्रूफ लेकर जाएं.
• BSNL स्टाफ डिजिटल वेरिफिकेशन करेगा.
• आपको एक बार इस्तेमाल करने वाला QR कोड मिलेगा.
• इस QR कोड को स्कैन करके e-SIM प्रोफाइल डाउनलोड कर सकते हैं.

यह सुविधा नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. अगर कोई मौजूदा ग्राहक फिजिकल सिम से e-SIM पर स्विच करना चाहता है तो वह भी इस प्रक्रिया से कर सकता है.

स्पैम और स्मिशिंग से सुरक्षा
BSNL ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक और फीचर शुरू किया है- एंटी-स्पैम और एंटी-स्मिशिंग प्रोटेक्शन. यह सुविधा देशभर में धीरे-धीरे लागू की जा रही है. इसका उद्देश्य है ग्राहकों को उन धोखाधड़ी वाले मैसेज से बचाना, जिनके जरिए संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है और वित्तीय नुकसान तक हो सकता है.

यह सिस्टम Tanla Platforms द्वारा तैयार किया गया है और इसे सीधे BSNL के नेटवर्क पर एक्टिवेट किया जाएगा. खास बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने या फोन की सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं होगी.

FAQs

Q1. BSNL की e-SIM सर्विस अभी कहां उपलब्ध है?
अभी यह सुविधा तमिलनाडु सर्कल में उपलब्ध है, जल्द ही पूरे देश में शुरू होगी.

Q2. e-SIM लेने के लिए क्या जरूरी है?
e-SIM सपोर्टेड डिवाइस, वैध आईडी और BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर पर विजिट करना.

Q3. क्या मौजूदा ग्राहक भी e-SIM ले सकते हैं?
हां, मौजूदा ग्राहक फिजिकल सिम से e-SIM में स्विच कर सकते हैं.

Q4. एंटी-स्मिशिंग प्रोटेक्शन कैसे काम करेगा?
यह फीचर नेटवर्क लेवल पर एक्टिव होगा और धोखाधड़ी वाले मैसेज को ब्लॉक करेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

;