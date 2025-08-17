BSNL ने मारी बाजी! फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया सुपर प्लान, मिल रहा है 9500GB डेटा के साथ 23 OTT ऐप्स भी फ्री
BSNL ने मारी बाजी! फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया सुपर प्लान, मिल रहा है 9500GB डेटा के साथ 23 OTT ऐप्स भी फ्री

फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही BSNL ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को खुश कर दिया है. कंपनी ने एक नया सुपर प्लान पेश किया है, जिसमें यूजर्स को 9500GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 23 पॉपुलर ओटीटी ऐप्स का मजा एक ही रीचार्ज में मिल रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:35 AM IST
BSNL New Plan: BSNL ने इस फेस्टिवल सीजन पर अपने कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है, इस प्लान में लोगों को सुपरफास्ट  इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मजा एक ही साथ मिलेगा. इस प्लान का नाम फाइबर रूबी ओटीटी रखा गया है. इस प्लान में आपको हर महीने  1Gbps की स्पीड से 9500GB डेटा मिलेगा. इसके साथ ही JioHotstar, SonyLIV, Hungama, Lionsgate Play जैसे 23 ओटीटी ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. इस प्लान का लाभ 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के ब्रॉडबैंड ऑफर के तहत उठाया जा सकता है. बीएसएनएल का यह ऑफर 13 सितंबर 2025 लागू रहेगा. इस प्लान में यूजर्स को नया कनेक्शन लेने पर 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.

फाइबर रूबी ओटीटी प्लान की खास बातें
अगर आप भी BSNL के इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 4,799 रुपये खर्च करने होंगे. बात की जाए इस प्लान में मिलने वाले फायदों की तो इसमें आपको 1Gbps की सुपरफास्ट स्पीड से इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है. फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP के तहत यूजर को हर महीने 9500GB हाई स्पीड डेटा भी मिल रहा है. इसके बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 45Mbps हो जाएगी.  BSNL के इस प्लान लेने के बाद देशभर में आप किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा उठा सकेंगे. वहीं बात करें इंटरनेशनल कॉलिंग की तो इसके लिए 1.20 रुपये प्रति मिनट का चार्ज लगेगा. 

ऑफर्स और कीमत भी जान लीजिए

BSNL के इस प्लान में अगर आप 6 महीने वाला प्लान लेते हैं तो इसके लिए आपको 28,794 रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन इसमें 1000 रुपये की छूट शामिल है. महीने वाले प्लान के सभी बेनिफिट्स इस प्लान में भी मिलेंगे. इनमें हर महीने अनलिमिटेड कॉलिंग और 9500GB 1 Gbps डाटा भी मिलेगा. 

वहीं अगर आप 12 महीने वाला प्लान लेने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको 57,588 रुपये देने होंगे. इस प्लान में यूजर्स को एक महीने की फ्री सर्विस और 1000 रुपये तक की छूट मिलती है.

अगर आप 2 साल यानी 24 महीने का प्लान लेते हैं तो इसकी कीमत 1,15,176 रुपये है. इसमें तीन महीने की फ्री सर्विस शामिल है.

;