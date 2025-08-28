खुशखबरी! ₹28 में 17 OTT प्लेटफॉर्म और महीनेभर का मजा, ये टेलीकॉम कंपनी लाई धमाकेदार प्लान्स

BSNL Launched News Plans: बीएसएनएल ने अपने तीन नए धमाकेदार प्लान्स के साथ एंट्री मारी है. जिसकी कीमत सिर्फ 28 रुपये से शुरू है. अगर आप फिल्में और वेब सीरीज देखने का शौक रखते हैं, तो ये जानकारी आपके बेहद काम की है.
BSNL New Entertainment Packs: BSNL ओटीटी प्लेटफॉर्मस पर वेब-सीरीज और फिल्मों का शौक रखने वालों के लिए बेहतरीन तोहफा लेकर आया है. कंपनी ने भारत में तीन नए OTT प्रीपेड पैक पेश किए है और इनकी शुरूआती कीमत केवल 28 रुपये है. ये पैक अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इन नए पैक्स को OTTplay के साथ मिलकर पेश किया गया है. इसके अलावा इनकी उपलब्धता सर्किल के हिसाब से अलग हो सकती है. बीएसएनएल ने साल की शुरूआत में फ्री BiTV सेवा शुरू की थी. इस सर्विस की सफल टेस्टिंग और यूजर्स के इस्तेमाल करने के बाद अब BSNL ने प्रीमियम ओटीटी पैक्स लॉन्च किए है. आइए जानते हैं पैक्स के बारे में...
बीएसएनएल के तीन नए एंटरटेनमेंट प्लान्स
BSNL 28 रुपये का प्लान
बीएसएनएल का यह प्लान 30 दिनों तक की वैलिडिटी देता है, वो भी सिर्फ 28 रुपये में. इस पैक में आपको ईटीवी विन, लायंसगेट प्ले, प्रीमियमफ्लिक्स, VROTT, नम्मफ्लिक्स, फ्राइडे, गुजरी के साथ 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलते हैं. इसके अलावा 9 कॉम्पिलमेंट्री OTT भी शामिल है. यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन है. इसके साथ प्लान की वैलिडिटी नहीं बढ़ा सकते हैं.
BSNL 29 रुपये का प्लान
BSNL का यह प्लान 29 रुपये में 30 दिनों की वैलिडिटी देता है. जिसमें आपको 7 ओटीटी बेनिफिट्स की सुविधा मिलती है. जैसे दंगल प्ले, लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, VROTT आदि के प्लेटफॉर्म दिए गए है.
BSNL का 151 रुपये का प्लान
बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत केवल 151 रुपये है और 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है. जिसमें यूजर्स को 17 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं. लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, सोनी लिव, VROTT, प्रीमियम फ्लिक्स, चौपाल भौजपुरी, नम्मा फ्लिक्स, ईटीवी विन, दंगल प्ले, शॉर्ट्स, चौपाल, डॉलीवुड प्ले, अहा, अहा तमिल जैसे ओटीटी बेनिफिट्स मिलते हैं.