खुशखबरी! ₹28 में 17 OTT प्लेटफॉर्म और महीनेभर का मजा, ये टेलीकॉम कंपनी लाई धमाकेदार प्लान्स
Advertisement
trendingNow12900050
Hindi Newsटेक

खुशखबरी! ₹28 में 17 OTT प्लेटफॉर्म और महीनेभर का मजा, ये टेलीकॉम कंपनी लाई धमाकेदार प्लान्स

BSNL Launched News Plans: बीएसएनएल ने अपने तीन नए धमाकेदार प्लान्स के साथ एंट्री मारी है. जिसकी कीमत सिर्फ 28 रुपये से शुरू है. अगर आप फिल्में और वेब सीरीज देखने का शौक रखते हैं, तो ये जानकारी आपके बेहद काम की है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशखबरी! ₹28 में 17 OTT प्लेटफॉर्म और महीनेभर का मजा, ये टेलीकॉम कंपनी लाई धमाकेदार प्लान्स

BSNL New Entertainment Packs: BSNL ओटीटी प्लेटफॉर्मस पर वेब-सीरीज और फिल्मों का शौक रखने वालों के लिए बेहतरीन तोहफा लेकर आया है. कंपनी ने भारत में तीन नए OTT प्रीपेड पैक पेश किए है और इनकी शुरूआती कीमत केवल 28 रुपये है. ये पैक अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इन नए पैक्स को OTTplay के साथ मिलकर पेश किया गया है. इसके अलावा इनकी उपलब्धता सर्किल के हिसाब से अलग हो सकती है. बीएसएनएल ने साल की शुरूआत में फ्री BiTV सेवा शुरू की थी. इस सर्विस की सफल टेस्टिंग और यूजर्स के इस्तेमाल करने के बाद अब BSNL ने प्रीमियम ओटीटी पैक्स लॉन्च किए है.  आइए जानते हैं पैक्स के बारे में...

यह भी पढ़े: इजरायल के साथ Microsoft की ये कौन से डील कि कर्मचारियों ने काट दिया बवाल, कुछ गिरफ्तार, कुछ को दिखाया बाहर का रास्ता

बीएसएनएल के तीन नए एंटरटेनमेंट प्लान्स

Add Zee News as a Preferred Source

BSNL 28 रुपये का प्लान        
बीएसएनएल का यह प्लान 30 दिनों तक की वैलिडिटी देता है, वो भी सिर्फ 28 रुपये में. इस पैक में आपको ईटीवी विन, लायंसगेट प्ले, प्रीमियमफ्लिक्स, VROTT, नम्मफ्लिक्स, फ्राइडे, गुजरी के साथ 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलते हैं. इसके अलावा 9 कॉम्पिलमेंट्री OTT भी शामिल है. यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन है. इसके साथ प्लान की वैलिडिटी नहीं बढ़ा सकते हैं.  

BSNL 29 रुपये का प्लान   
BSNL का यह प्लान 29 रुपये में 30 दिनों की वैलिडिटी देता है. जिसमें आपको 7 ओटीटी बेनिफिट्स की सुविधा मिलती है. जैसे दंगल प्ले, लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, VROTT आदि के प्लेटफॉर्म दिए गए है. 

यह भी पढ़े: क्या सच में खतरनाक है AI? ChatGPT पर 16 साल के बच्चे की मौत का आरोप, सफाई में OpenAI ने दिया ये जवाब

BSNL का 151 रुपये का प्लान        

बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत केवल 151 रुपये है और 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है. जिसमें यूजर्स को 17 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं. लायंसगेट प्ले, शेमारूमी, सोनी लिव, VROTT, प्रीमियम फ्लिक्स, चौपाल भौजपुरी, नम्मा फ्लिक्स, ईटीवी विन, दंगल प्ले, शॉर्ट्स, चौपाल, डॉलीवुड प्ले, अहा, अहा तमिल जैसे ओटीटी बेनिफिट्स मिलते हैं.    

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

BSNLEntertainment Plans

Trending news

राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
;