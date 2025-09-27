Advertisement
Hindi News

इस कंपनी ने उड़ाए JIO, Aitel के होश! लॉन्च किया सबसे सस्ता मंथली प्लान, दे रहा 2.5 GB डेटा के साथ ढेरों बेनिफिट्स

BSNL New 225 Recharge Plan: टेलीकॉम सेक्टर में त्यौहारी सीजन का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. जहां प्राइवेट कंपनियां लगातार अपने प्लान महंगे करती जा रही हैं, वहीं सरकारी कंपनी BSNL ग्राहकों को राहत देने के लिए नए-नए ऑफर लेकर आ रही है. इसी क्रम में कंपनी ने सबसे सस्ता मंथली प्लान पेश किया है जिसकी कीमत सिर्फ 225 रुपए रखी गई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:33 AM IST
BSNL New 225 Recharge Plan: फेस्टिव सीजन में BSNL अपने ग्राहकों को लगातार नए तोहफे दे रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने 4G सर्विस लॉन्च से पहले एक किफायती मंथली प्लान पेश किया है. खास बात यह है कि मात्र 225 रुपये में मिलने वाला यह प्लान प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सस्ता होने के साथ ज्यादा सुविधाएं भी प्रदान करता है. यूजर्स को इसमें पूरे 30 दिनों तक रोज़ 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा. वहीं, आज BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क भी शुरू होने जा रहा है, जिससे कंपनी एक नए मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयार है.

फेस्टिव सीजन में टेलीकॉम कंपनी BSNL लगातार अपने ग्राहकों को एक के बात एक तोहफा दे रही है. इसी क्रम में कंपनी ने देशभर में  4G की लॉन्चिंग से पहले नया मंथली प्लान लॉन्च कर दिया है. सबसे खास बात यह है कि  BSNL का यह मंथली प्लान प्राइवेट कंपनी के मंथली प्लान से काफी सस्ता है साथ ही इन प्लान में यूजर्स को ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं. सिर्फ 225 रुपए में  BSNL ग्राहकों को कई खास फायदे देगा. इस ऑफर से यूजर्स को न सिर्फ कम कीमत में ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी बल्कि महीनेभर तक बिना रुकावट के कनेक्टिविटी का मजा भी मिलेगा. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में विस्तार से...

BSNL का नया प्लान लॉन्च
BSNL ग्राहकों के लिए बहुत ही कम कीमत में नया प्लान लॉन्च कर दिया है. इस रीचार्ज प्लान में यूजर्स को कई बेनिफिट्स मिलते हैं. कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को सिर्फ 28 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने यानी 30 दिनों तक हर रोज 2.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिलेंगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले काफी समय से लगातार प्राइवेट कंपनियों के रीचार्ज प्लान में बढ़ोत्तरी के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने BSNL का रुख किया था. जिसका असर यह हुआ कि सालों बाद BSNL दो तिमाही मुनाफे में रहा. 
 
आज होगा BSNL 4G का शुभारंभ
आपकी जानकारी के लिए बात दे कि 27 सितंबर यानी आज का दिन BSNL के लिए बहुत ही खास है. आज BSNL के 4G नेटवर्क की शुरुआत होगी. पीएम नरेंद्र मोदी BSNL की 4G स्‍टैक की शुरुआत करेंगे जो देशभर में 98 हजार साइटों पर रोलआउट होगा. BSNL 4जी पूरी तरह से स्‍वदेशी टेक्नोलॉजी पर तैयार हुआ है. अब भारत दुनिया का पांचवां ऐसा देश बन जाएगा जो 4G से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खुद ही बना सकता है और सप्लाई भी कर सकता है. सर्विस के लॉन्‍च होते ही भारत के सभी टेलिकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः  BSNL का तगड़ा ऑफर, 72 दिन वाले सस्ते प्लान पर मिल रही है बंपर छूट, जानें पूरी डिटेल

सबसे सस्ता प्लान बना BSNL 225 
BSNL के 225 रुपए वाले प्लान की रेंज में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जीओ 239 रुपए का प्लान है. जिसमें यूजर्स को डेली 1.5 जीबी हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और साथ ही 100 एसएमएस हर दिन के लिए मिलते हैं. लेकिन इस प्लान की वैलेडिटी मात्र 22 दिनों की है. वहीं एयरटेल के पास 225 रुपए वाला कोई भी प्लान नहीं है. कंपनी के पास सबसे सस्ता प्लान 189 रुपए का है. इसमें यूजर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए 1 जीबी डाटा मिलता है इसकी वैलेडिटी मात्र 21 दिनों की है.

ये भी पढ़ेंः कभी Facebook में की थी इंटर्नशिप, आज TikTok के सीईओ हैं Zi Chew, ऐसा रहा सफर
 

