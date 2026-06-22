भारतीय टेलीकॉम मार्केट में इस समय तगड़ी जंग चल रही है. निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL (बीएसएनएल) ने एक बार फिर बाजी मार ली है. BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए दो बेहद किफायती और धमाकेदार प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं. अगर आप भी महंगे रीचार्ज से परेशान हैं और एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें जेब भी ढीली न हो और भरपूर डेटा भी मिले, तो BSNL के ये नए प्लान्स सिर्फ आपके लिए हैं. आइए जानते हैं इन प्लान्स की पूरी डिटेल.
BSNL ने सोशल मीडिया पर अपने नए ₹225 वाले प्रीपेड प्लान का एलान किया है. यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी और ज्यादा डेटा चाहते हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 दिनों की वैलिडिटी है. यानी आपको पूरे महीने बार-बार रीचार्ज कराने की टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी.
इस ₹225 वाले रीचार्ज में ग्राहकों को देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही आप पूरे देश में कहीं भी ट्रैवल करें, आपको फ्री नेशनल रोमिंग का फायदा मिलेगा. डेटा लवर्स के लिए भी यह प्लान किसी लॉटरी से कम नहीं है. इसमें आपको हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है.
अगर पूरे महीने का हिसाब लगाया जाए तो इस प्लान में आपको कुल 75GB डेटा मिलता है. इसके अलावा, जो लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्हें हर दिन 100 फ्री SMS भी मिलेंगे. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कॉलिंग, डेटा और मैसेजिंग का एक बहुत ही शानदार और पैसा वसूल कॉम्बो पैक है.
BSNL सिर्फ पुराने ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी पूरा ध्यान दे रहा है. कंपनी ने नए यूजर्स के लिए मात्र ₹51 का एक प्रमोशनल रीचार्ज प्लान पेश किया है. ध्यान रहे कि यह ऑफर सिर्फ 30 जून तक ही वैलिड है. इसलिए अगर आप BSNL से जुड़ना चाहते हैं तो यह आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है.
इस ₹51 वाले रीचार्ज में नए ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, नेशनल रोमिंग और रोज़ाना 2GB डेटा दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, इसमें भी आपको हर दिन 100 फ्री SMS मिलेंगे. सबसे मजेदार बात यह है कि इस ऑफर के तहत नए ग्राहकों को सिम कार्ड बिल्कुल मुफ्त (Free SIM Card) दिया जा रहा है.
BSNL का यह कदम भारतीय टेलीकॉम मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी देश भर में अपने नेटवर्क को तेजी से अपग्रेड कर रही है ताकि यूजर्स को कम पैसों में बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके. जियो और एयरटेल के इस दौर में BSNL का यह दांव यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.