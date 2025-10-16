Advertisement
trendingNow12963515
Hindi Newsटेक

जो Jio, Airtel नहीं कर पाए, वो कर दिखाया BSNL ने! लाया ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा और...

BSNL Diwali Offer: टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त हलचल मचाते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने नए यूजर्स के लिए धमाकेदार दिवाली ऑफर पेश किया है. जहां एक तरफ Jio और Airtel जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्रीमियम प्लान्स पर फोकस कर रही हैं वहीं BSNL सिर्फ ₹1 में ऐसा ऑफर लेकर आई है, जिसने सबको चौंका दिया है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो Jio, Airtel नहीं कर पाए, वो कर दिखाया BSNL ने! लाया ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा और...

BSNL Diwali Offer: BSNL ने अपने नए यूजर्स को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए शानदार प्लान लॉन्च कर दिया है. कम से कम पैसे में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स और हर दिन  2GB डेटा के साथ 100SMS वाला प्लान कंपनी सिर्फ 1 रुपये में पूरे एक महीने दे रही है. सबसे खास बात है कि इस प्लान में सबकुछ फ्री रहने वाला है. BSNL ने फ्री सिम की पेशकश की है. यह ऑफर नए यूजर्स के लिए है. अगर आप जियो, एयरटेल या Vi यूजर हैं और BSNL 4जी नेटवर्क पर जाना चाहते हैं तो आप इस नए ऑफर्स के साथ कंपनी से जुड़ सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है.

कब से कब तक चलेगा ऑफर
BSNL ने लिमिटेड टाइम के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है जो 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा. इस ऑफर के तहत नए यूजर्स मात्र 1 रुपये में BSNL नेटवर्क से जुड़ सकते हैं. कंपनी फ्री सिम कार्ड के साथ 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 2GB डेटा और 100 SMS की सुविधा दे रही है. इसके बाद ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं.

BSNL दिवाली बोनान्‍जा की डिटेल जान लीजि
कंपनी ने इस ऑफर को दिवाली बोनान्‍जा नाम दिया है. बता दें कि कुछ महीने पहले भी ऐसा ही ऑफर लाई थी. वह ऑफर 15 अगस्त यानी स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर लाया गया था. तब BSNL 4जी मोबाइल नेटवर्क भारत में शुरू नहीं हुआ था. अब कंपनी के 4जी नेटवर्क की लॉन्चिंग हो गई है. लगभग 98 हजार टावरों के साथ इसे शुरू किया गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर पोर्ट कराने वालो मिलेगा फायदा?
BSNL के इस प्लान का फायदा दूसरी टेलीकॉम कंपनी से पोर्ट कराने वाले यूजर्स को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कंपनी द्वारा जारी किए गए पोस्टर में यह स्कीम नए यूजर्स के लिए बताई गई है. 

ये भी पढ़ेंः Apple ने लॉन्च किया M5 चिप वाला iPad Pro, जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और फेस्टिव ऑफर्स

कैसे मिलेगा दिवाली बोनांजा प्लान?
इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए कस्टमर को BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट करना होगा. वहां ये स्टेप्स फॉलो करें:-

KYC डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर पर जाएं.
Diwali Bonanza Plan के लिए कहें.
KYC पूरी करें और फ्री SIM लें.
SIM डालें और एक्टिवेशन प्रोसेस पूरा करें.
इसके बाद 30 दिन की फ्री सर्विस अपने आप शुरू हो जाएगी.

ये भी पढ़ेंः घर बैठे ही बंद कर सकते हैं कार का इंजन, स्वदेशी Mappls देगा हर अलर्ट
 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

BSNL 1 Rupee PlanDiwali offerBSNL Diwali Bonanza 2025

Trending news

भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?