जो Jio, Airtel नहीं कर पाए, वो कर दिखाया BSNL ने! लाया ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा और...

BSNL Diwali Offer: BSNL ने अपने नए यूजर्स को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए शानदार प्लान लॉन्च कर दिया है. कम से कम पैसे में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल्स और हर दिन 2GB डेटा के साथ 100SMS वाला प्लान कंपनी सिर्फ 1 रुपये में पूरे एक महीने दे रही है. सबसे खास बात है कि इस प्लान में सबकुछ फ्री रहने वाला है. BSNL ने फ्री सिम की पेशकश की है. यह ऑफर नए यूजर्स के लिए है. अगर आप जियो, एयरटेल या Vi यूजर हैं और BSNL 4जी नेटवर्क पर जाना चाहते हैं तो आप इस नए ऑफर्स के साथ कंपनी से जुड़ सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है.

कब से कब तक चलेगा ऑफर

BSNL ने लिमिटेड टाइम के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है जो 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा. इस ऑफर के तहत नए यूजर्स मात्र 1 रुपये में BSNL नेटवर्क से जुड़ सकते हैं. कंपनी फ्री सिम कार्ड के साथ 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 2GB डेटा और 100 SMS की सुविधा दे रही है. इसके बाद ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं.

BSNL दिवाली बोनान्‍जा की डिटेल जान लीजि

कंपनी ने इस ऑफर को दिवाली बोनान्‍जा नाम दिया है. बता दें कि कुछ महीने पहले भी ऐसा ही ऑफर लाई थी. वह ऑफर 15 अगस्त यानी स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर लाया गया था. तब BSNL 4जी मोबाइल नेटवर्क भारत में शुरू नहीं हुआ था. अब कंपनी के 4जी नेटवर्क की लॉन्चिंग हो गई है. लगभग 98 हजार टावरों के साथ इसे शुरू किया गया है.

नंबर पोर्ट कराने वालो मिलेगा फायदा?

BSNL के इस प्लान का फायदा दूसरी टेलीकॉम कंपनी से पोर्ट कराने वाले यूजर्स को मिलेगा या नहीं, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कंपनी द्वारा जारी किए गए पोस्टर में यह स्कीम नए यूजर्स के लिए बताई गई है.

कैसे मिलेगा दिवाली बोनांजा प्लान?

इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए कस्टमर को BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट करना होगा. वहां ये स्टेप्स फॉलो करें:-

KYC डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर पर जाएं.

Diwali Bonanza Plan के लिए कहें.

KYC पूरी करें और फ्री SIM लें.

SIM डालें और एक्टिवेशन प्रोसेस पूरा करें.

इसके बाद 30 दिन की फ्री सर्विस अपने आप शुरू हो जाएगी.

