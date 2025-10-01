Advertisement
Tata के साथ मिलकर पलट दी BSNL ने पूरी बाजी, डर और खौफ के माहौल में Jio, Airtel!

BSNL और Tata Communications ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब देशभर के करोड़ों यूजर्स को eSIM की सुविधा मिलेगी और वो भी बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के झंझट के.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:44 PM IST
BSNL eSIM launch: भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) और Tata Communications ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब देशभर के करोड़ों यूजर्स को eSIM की सुविधा मिलेगी और वो भी बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के झंझट के.

क्या है BSNL की eSIM सर्विस और क्यों है ये खास?
BSNL की eSIM सर्विस अब पूरे भारत में उपलब्ध है. इस सेवा के तहत आपको कोई फिजिकल सिम नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि एक QR कोड स्कैन करके मोबाइल नेटवर्क एक्टिवेट किया जा सकता है. इसका मतलब है – ज्यादा सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी, और कंवीनिएंस.

Tata Communications का क्या रोल है?
Tata Communications ने अपनी आधुनिक MOVE प्लेटफॉर्म के जरिए BSNL को eSIM सर्विस देने में टेक्नोलॉजी दी है. यह प्लेटफॉर्म GSMA द्वारा प्रमाणित है और पूरी तरह से डिजिटल है. इसके जरिए BSNL अब eSIM को पूरी तरह से डिजिटली मैनेज कर पाएगा, जिससे सेवाएं और भी फास्ट और सुरक्षित हो जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा?
- बिना सिम कार्ड के सिर्फ QR कोड से मोबाइल सर्विस चालू.
- 2G, 3G और 4G नेटवर्क का आसान एक्सेस.
- ड्यूल-सिम फोन में एक eSIM और एक फिजिकल सिम साथ में इस्तेमाल कर सकेंगे.
- विदेश यात्रा पर किसी भी लोकल ऑपरेटर से कनेक्ट होना होगा आसान.

इस टेक्नोलॉजी से भारत को क्या मिलेगा?
Tata Communications और BSNL की यह पार्टनरशिप भारत को डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम आगे बढ़ाती है. इससे ना सिर्फ यूजर्स को फायदा मिलेगा, बल्कि एंटरप्राइज IoT के लिए भी यह सिस्टम भविष्य में स्केलेबल रहेगा.

अधिकारियों की प्रतिक्रिया
Tata Communications के CEO A.S. लक्ष्मीनारायणन ने कहा, 'BSNL के साथ यह साझेदारी भारत को भविष्य की कनेक्टिविटी देने में मदद करेगी. हम सुरक्षित और स्केलेबल eSIM टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाएगी.'

BSNL के चेयरमैन ए रॉबर्ट रवि ने कहा, 'यह लॉन्च भारत की टेलिकॉम क्षमताओं को और मजबूत करेगा और मोबाइल सेवाओं में सुरक्षा व लचीलापन बढ़ाएगा.'

