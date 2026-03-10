Advertisement
trendingNow13135731
Hindi NewsटेकBSNL Kavach Number: अब बिना अपना असली नंबर बताए कराएं रिचार्ज, जानिए कैसे काम करती है यह सर्विस

BSNL 'Kavach Number': अब बिना अपना असली नंबर बताए कराएं रिचार्ज, जानिए कैसे काम करती है यह सर्विस

यह एक 10 अंकों का वैकल्पिक (Alternate) या टेम्परेरी नंबर है जो यूजर के असली नंबर से लिंक होता है. अब महिलाएं रिचार्ज शॉप या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अपना असली नंबर देने के बजाय यह 'कवच नंबर' दे सकती हैं. इसे 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) के अवसर पर खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए लॉन्च किया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL 'Kavach Number': अब बिना अपना असली नंबर बताए कराएं रिचार्ज, जानिए कैसे काम करती है यह सर्विस

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल नंबर हमारी पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार महिलाओं को अपने मोबाइल नंबर को सार्वजनिक जगहों पर साझा करना पड़ता है, जिससे उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है. खासकर जब मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए दुकानों या रिटेल स्टोर्स पर नंबर देना पड़ता है, तो कई महिलाएं असहज महसूस करती हैं.

इसी समस्या को देखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम Kavach Number रखा गया है. यह फीचर महिलाओं के मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है. कंपनी ने इसे 8 मार्च को International Women’s Day के मौके पर लॉन्च किया.

क्या है BSNL Kavach Number फीचर
BSNL का Kavach Number एक ऐसा फीचर है जो महिलाओं के असली मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखने में मदद करता है. इस फीचर का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अपनी निजी जानकारी हर जगह साझा न करनी पड़े. इस सेवा के तहत BSNL यूजर को एक 10 अंकों का अस्थायी या वैकल्पिक नंबर देता है. यह नंबर SMS के जरिए भेजा जाता है और यह यूजर के असली मोबाइल नंबर से लिंक रहता है. जब भी किसी महिला को मोबाइल रिचार्ज करवाना हो, तो वह अपने असली नंबर की जगह इस Kavach Number का इस्तेमाल कर सकती है. इससे रिचार्ज तो हो जाएगा, लेकिन असली मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है यह फीचर
Kavach Number को एक तरह का डिजिटल सुरक्षा कवच कहा जा सकता है. यह असली मोबाइल नंबर और रिचार्ज प्रक्रिया के बीच एक सुरक्षा परत की तरह काम करता है. जब कोई महिला अपने मोबाइल के लिए रिचार्ज करवाना चाहती है, तो वह रिटेलर या दुकान पर अपना असली नंबर देने की बजाय Kavach Number दे सकती है. यह नंबर सिस्टम के जरिए असली नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए रिचार्ज सही तरीके से उसी मोबाइल पर हो जाता है. इस तरह असली मोबाइल नंबर पूरी तरह निजी बना रहता है और किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता.

रिचार्ज करते समय नहीं देना होगा असली नंबर
कई महिलाएं अक्सर अपने मोबाइल नंबर का रिचार्ज नजदीकी दुकानों या रिटेल रिचार्ज स्टोर्स से करवाती हैं. ऐसे में उन्हें अपना नंबर बताना पड़ता है, जिससे कभी-कभी प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं पैदा हो जाती हैं. Kavach Number फीचर इस समस्या का समाधान देता है. अब महिलाएं रिचार्ज के समय सिर्फ यह अस्थायी नंबर शेयर कर सकती हैं. इससे उनका असली नंबर सुरक्षित रहेगा और रिचार्ज की प्रक्रिया भी सामान्य तरीके से पूरी हो जाएगी. यह फीचर खास तौर पर उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकता है जो अक्सर ऑफलाइन रिचार्ज करवाती हैं.

BSNL Kavach Number कैसे प्राप्त करें
BSNL यूजर्स इस फीचर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी ने अपने Self Care App में यह सुविधा उपलब्ध कराई है. यूजर ऐप में जाकर Kavach Number से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना अस्थायी नंबर हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. BSNL का कहना है कि इस फीचर का मकसद महिलाओं को डिजिटल दुनिया में ज्यादा सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना है.

डिजिटल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
आज के समय में मोबाइल नंबर से जुड़ी प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. कई बार नंबर लीक होने से अनचाहे कॉल, मैसेज या अन्य परेशानियां भी सामने आती हैं. ऐसे में Kavach Number जैसे फीचर्स महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकते हैं. यह सुविधा महिलाओं को बिना अपनी निजी जानकारी साझा किए मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल करने की आजादी देती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL Kavach Number featureBSNL women safety feature

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना