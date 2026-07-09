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BSNL का अनोखा फोन लॉन्च! कीमत ₹1.34 लाख, लेकिन न कैमरा है और न कोई चमचमाता डिस्प्ले; फिर क्यों है इतना महंगा?

BSNL New Satellite Phone: आजकल जब भी कोई महंगा फोन आता है, तो लोग उसके कैमरे या सुपर एमोलेड डिस्प्ले की बातें करते हैं. लेकिन इस बार BSNL ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया है, जो बिना किसी ताम-झाम के भी ₹1,34,166 की भारी-भरकम कीमत पर आया है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे काम करने के लिए धरती पर लगे मोबाइल टावरों की जरूरत ही नहीं है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:24 PM IST
BSNL का अनोखा फोन लॉन्च! कीमत ₹1.34 लाख, लेकिन न कैमरा है और न कोई चमचमाता डिस्प्ले; फिर क्यों है इतना महंगा?
Image Credit: Ai Image

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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