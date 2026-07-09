/BSNL का अनोखा फोन लॉन्च! कीमत ₹1.34 लाख, लेकिन न कैमरा है और न कोई चमचमाता डिस्प्ले; फिर क्यों है इतना महंगा?

BSNL Satellite Phone Price: क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में कोई ऐसा भी फोन हो सकता है, जिसकी कीमत ₹1.34 लाख से ज्यादा हो, लेकिन उसमें न तो कोई चमचमाता हुआ डिस्प्ले हो और न ही भारी-भरकम कैमरा? भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने कुछ ऐसा ही एक फोन लेकर आई है. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि BSNL के इस फोन को काम करने के लिए न किसी मोबाइल टावर या न सिम नेटवर्क की जरूरत है! इस फोन में नेटवर्क सीधे आसमान से कनेक्ट हो जाता है. BSNL ने इस फोन को खास मकसद से लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है और यह किसके काम आने वाला है...