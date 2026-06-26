भारतीय टेलीकॉम मार्केट में सरकारी कंपनी BSNL इस समय एक के बाद एक धांसू ऑफर्स पेश करके तहलका मचा रही है. प्राइवेट कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाने के बाद, लोग सस्ते और टिकाऊ विकल्पों की तलाश में हैं. इसी बीच BSNL ने देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए एक बेहद सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है.
मात्र ₹259 की कीमत वाले इस ब्रॉडबैंड प्लान में ग्राहकों को न सिर्फ हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा, बल्कि फ्री कॉलिंग और एंटरटेनमेंट के लिए OTT का मजा भी मिलेगा. आइए जानते हैं BSNL के इस धमाकेदार प्लान और नए मोबाइल यूजर्स के लिए आए एक और स्पेशल ऑफर के बारे में.
BSNL का यह नया प्लान 'भारतनेट' पहल के तहत ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए कंपनी कोई भी इंस्टॉलेशन फीस नहीं ले रही है. यानी पहली बार इंटरनेट लगवाने वाले परिवारों के लिए यह जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा. इस प्लान में ग्राहकों को 25Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा और देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है.
इंटरनेट और कॉलिंग के अलावा BSNL इस प्लान में एक और बड़ा सरप्राइज दे रहा है. इस प्लान के साथ ग्राहकों को 'Waves OTT' का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. इसका मतलब है कि आपको फिल्में, वेब सीरीज और शोज देखने के लिए अलग से कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. गांवों में रहने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम और मनोरंजन की सभी जरूरतें इस एक ही प्लान से पूरी हो जाएंगी.
ब्रॉडबैंड के साथ-साथ BSNL ने अपनी नई सिम खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी एक कमाल का प्रमोशनल ऑफर निकाला है. कंपनी मात्र ₹51 का एक नया प्रीपेड प्लान लेकर आई है, जिसकी वैलिडिटी पूरे 28 दिनों की है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, रोजाना 100 SMS और देशभर में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है. इतना ही नहीं, इस प्लान में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग के फायदे भी शामिल हैं, जो इस कीमत में अविश्वसनीय हैं.
अगर आप भी BSNL के इस ₹51 वाले मोबाइल प्लान का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको जल्दबाज़ी करनी होगी. कंपनी ने साफ किया है कि यह एक लिमिटेड-टाइम प्रमोशनल ऑफर है, जो केवल 30 जून तक ही उपलब्ध है. इससे पहले भी BSNL ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए ₹1 का एक रीचार्ज प्लान पेश किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. कुल मिलाकर, BSNL अब सस्ते और बजट-फ्रेंडली प्लान्स के जरिए देश के हर कोने तक अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है.