देखता रह गया Jio और खेल कर गया BSNL! लाया घर को 'इंटरनेट हब' बनाने वाला Plan, 50Mbps इंटरनेट और 3300GB डेटा; कीमत सिर्फ...

BSNL ने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है ‘Spark Plan’. यह प्लान खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कम खर्च में सुपरफास्ट इंटरनेट चाहते हैं. महज 399 रुपये प्रति महीने की कीमत पर आने वाला यह प्लान घर के रोजमर्रा के कामों से लेकर एंटरटेनमेंट तक, सब कुछ आसानी से संभालने का दावा करता है. BSNL का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब यूजर्स लगातार बेहतर स्पीड और वैल्यू की तलाश में रहते हैं, लेकिन महंगे प्लान्स से बचना चाहते हैं.

399 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी वैल्यू है. 399 रुपये में आपको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो आम तौर पर महंगे प्लान्स में देखने को मिलती हैं. इसमें यूजर्स को 50 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दी जाएगी, जो कि स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम और गेमिंग के लिए काफी है. इसके साथ ही आपको 3,300GB तक का डेटा मिलेगा, यानी आप बिना ज्यादा सोचे इंटरनेट का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉलिंग भी शामिल है. हालांकि, यह कीमत एक शुरुआती ऑफर के तहत है जो 12 महीनों तक लागू रहेगा. इसके बाद इस प्लान की कीमत बढ़कर 499 रुपये प्रति महीने हो सकती है.

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एंटरटेनमेंट का तड़का: BiTV Premium

अगर आपको सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो BSNL ने इसके लिए एक अलग ऑप्शन भी दिया है. कंपनी ‘BiTV Premium’ नाम से एक सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है, जिसकी कीमत 151 रुपये प्रति महीने है. इस सब्सक्रिप्शन के जरिए आपको 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा. इसके अलावा 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं. यानी अगर आप मूवी, वेब सीरीज और लाइव टीवी का मजा एक ही जगह लेना चाहते हैं, तो यह एड-ऑन आपके काम आ सकता है.

जल्द आएगा नया फीचर: CNAP

BSNL अपने नेटवर्क को और स्मार्ट बनाने के लिए एक नए फीचर पर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है CNAP (Calling Name Presentation). इस फीचर की मदद से जब कोई अनजान नंबर आपको कॉल करेगा, तो स्क्रीन पर उसका नाम भी दिखाई देगा. यह फीचर फिलहाल कुछ टेलीकॉम सर्कल्स में टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही इसे पूरे देश में रोलआउट किया जाएगा. निजी टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही यह सुविधा दे रही हैं, और अब BSNL भी इस रेस में शामिल होने जा रहा है.

यूजर्स के लिए क्यों फायदेमंद है यह प्लान?

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे तेज और स्टेबल इंटरनेट मिले, लेकिन जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े. BSNL का Spark Plan इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कम कीमत में अच्छी स्पीड, भारी डेटा लिमिट और फ्री कॉलिंग- ये तीनों चीजें इस प्लान को खास बनाती हैं. इसके साथ अगर आप BiTV Premium जैसे एंटरटेनमेंट ऑप्शन जोड़ लेते हैं, तो यह एक पूरा पैकेज बन जाता है.