Advertisement
trendingNow13036832
Hindi NewsटेकBSNL का ₹251 वाला Plan 2 दिन में हो जाएगा खत्म! सिर्फ ₹9 प्रतिदिन में 100GB डेटा और मिलती फ्री कॉलिंग

BSNL का ₹251 वाला Plan 2 दिन में हो जाएगा खत्म! सिर्फ ₹9 प्रतिदिन में 100GB डेटा और मिलती फ्री कॉलिंग

यह प्लान स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें सिर्फ ₹9 प्रतिदिन के हिसाब से 100GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ 2 दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए यह आखिरी मौका माना जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSNL का ₹251 वाला Plan 2 दिन में हो जाएगा खत्म! सिर्फ ₹9 प्रतिदिन में 100GB डेटा और मिलती फ्री कॉलिंग

BSNL हमेशा से ही किफायती रिचार्ज प्लान देने के लिए जानी जाती है. कंपनी समय-समय पर ऐसे स्पेशल ऑफर्स पेश करती है, जिनमें बहुत कम कीमत में ज्यादा फायदे मिलते हैं. इसी तरह हाल ही में BSNL ने बच्चों के लिए एक खास प्लान यानी Learners Plan लॉन्च किया था. यह प्लान स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें सिर्फ ₹9 प्रतिदिन के हिसाब से 100GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ 2 दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए यह आखिरी मौका माना जा रहा है.

₹251 का Learners Plan- बजट में तगड़ा ऑफर
BSNL का यह स्पेशल Learners Plan सिर्फ ₹251 में आता है. कंपनी ने इसे अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) अकाउंट पर अनाउंस किया था. इस प्लान की खासियत यह है कि इसे खास तौर पर छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट सबमिशन, वीडियो लेक्चर्स और प्रोजेक्ट वर्क आराम से कर सकें. कम दाम में हाई-स्पीड डेटा और कॉलिंग इसे निजी कंपनियों के महंगे प्लान्स का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

28 दिनों की वैधता के साथ हाई-स्पीड 100GB डेटा
इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका डेटा बेनिफिट है. इसमें कुल 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, लेकिन यह डेटा दूसरी कंपनियों की तरह दैनिक लिमिट के साथ नहीं आता. यानी आपको रोजाना 1GB या 2GB की सीमा का इंतजार नहीं करना पड़ता. किसी भी दिन आप कितनी भी मात्रा में डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुल 100GB की लिमिट है. यह ऑफर स्टूडेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद है- चाहे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या बड़े वीडियो डाउनलोड करने हों.

Add Zee News as a Preferred Source

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री रोमिंग
₹251 के इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है. साथ ही, नेशनल रोमिंग भी बिल्कुल मुफ्त है. यानी आप जिस भी राज्य में हों, कॉलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. यह फीचर खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो पढ़ाई के सिलसिले में अलग-अलग शहरों में सफर करते रहते हैं.

100 फ्री SMS प्रतिदिन
इस प्लान के साथ यूजर्स को रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं. यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्हें रिचार्ज, OTP, बैंकिंग, कॉलेज नोटिस और अन्य अपडेट्स के लिए SMS का इस्तेमाल करना पड़ता है.

ऑफर सिर्फ 13 दिसंबर 2025 तक
BSNL ने साफ तौर पर बताया है कि यह स्पेशल Learners Plan एक लिमिटेड-टाइम ऑफर है. जो भी यूजर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें 13 दिसंबर 2025 से पहले रिचार्ज कराना जरूरी है. इसके बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा और यूजर्स को सामान्य प्लान ही उपलब्ध होंगे.

BSNL का 365 दिनों वाला प्लान
सालभर की वैधता चाहने वालों के लिए BSNL का ₹2,399 वाला प्लान भी काफी लोकप्रिय है. इस वार्षिक प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा और 100 फ्री SMS मिलते हैं. BSNL लंबे समय से अपना 5G नेटवर्क भी तैयार कर रहा है और उम्मीद है कि इसे सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा.

फिर से लॉन्च हुआ BSNL का ₹1 वाला Freedom Plan
कस्टमर डिमांड को देखते हुए BSNL ने अपना मशहूर ₹1 Freedom Plan भी फिर से पेश किया है. इस प्लान में 30 दिनों तक फ्री कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं. कम कीमत और अच्छा डेटा पैक इसे चर्चा में बनाए हुए है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL ₹251 planBSNL student rechargeBSNL 100GB data plan

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया- सूत्र
Goa Night Club Fire
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया- सूत्र
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?