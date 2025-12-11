BSNL का ₹251 वाला Plan 2 दिन में हो जाएगा खत्म! सिर्फ ₹9 प्रतिदिन में 100GB डेटा और मिलती फ्री कॉलिंग

BSNL हमेशा से ही किफायती रिचार्ज प्लान देने के लिए जानी जाती है. कंपनी समय-समय पर ऐसे स्पेशल ऑफर्स पेश करती है, जिनमें बहुत कम कीमत में ज्यादा फायदे मिलते हैं. इसी तरह हाल ही में BSNL ने बच्चों के लिए एक खास प्लान यानी Learners Plan लॉन्च किया था. यह प्लान स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें सिर्फ ₹9 प्रतिदिन के हिसाब से 100GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ 2 दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए यह आखिरी मौका माना जा रहा है.

₹251 का Learners Plan- बजट में तगड़ा ऑफर

BSNL का यह स्पेशल Learners Plan सिर्फ ₹251 में आता है. कंपनी ने इसे अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) अकाउंट पर अनाउंस किया था. इस प्लान की खासियत यह है कि इसे खास तौर पर छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट सबमिशन, वीडियो लेक्चर्स और प्रोजेक्ट वर्क आराम से कर सकें. कम दाम में हाई-स्पीड डेटा और कॉलिंग इसे निजी कंपनियों के महंगे प्लान्स का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

28 दिनों की वैधता के साथ हाई-स्पीड 100GB डेटा

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका डेटा बेनिफिट है. इसमें कुल 100GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, लेकिन यह डेटा दूसरी कंपनियों की तरह दैनिक लिमिट के साथ नहीं आता. यानी आपको रोजाना 1GB या 2GB की सीमा का इंतजार नहीं करना पड़ता. किसी भी दिन आप कितनी भी मात्रा में डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुल 100GB की लिमिट है. यह ऑफर स्टूडेंट्स के लिए बेहद फायदेमंद है- चाहे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या बड़े वीडियो डाउनलोड करने हों.

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री रोमिंग

₹251 के इस प्लान में पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है. साथ ही, नेशनल रोमिंग भी बिल्कुल मुफ्त है. यानी आप जिस भी राज्य में हों, कॉलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. यह फीचर खासतौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो पढ़ाई के सिलसिले में अलग-अलग शहरों में सफर करते रहते हैं.

100 फ्री SMS प्रतिदिन

इस प्लान के साथ यूजर्स को रोज 100 फ्री SMS मिलते हैं. यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्हें रिचार्ज, OTP, बैंकिंग, कॉलेज नोटिस और अन्य अपडेट्स के लिए SMS का इस्तेमाल करना पड़ता है.

ऑफर सिर्फ 13 दिसंबर 2025 तक

BSNL ने साफ तौर पर बताया है कि यह स्पेशल Learners Plan एक लिमिटेड-टाइम ऑफर है. जो भी यूजर इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें 13 दिसंबर 2025 से पहले रिचार्ज कराना जरूरी है. इसके बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा और यूजर्स को सामान्य प्लान ही उपलब्ध होंगे.

BSNL का 365 दिनों वाला प्लान

सालभर की वैधता चाहने वालों के लिए BSNL का ₹2,399 वाला प्लान भी काफी लोकप्रिय है. इस वार्षिक प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा और 100 फ्री SMS मिलते हैं. BSNL लंबे समय से अपना 5G नेटवर्क भी तैयार कर रहा है और उम्मीद है कि इसे सबसे पहले दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा.

फिर से लॉन्च हुआ BSNL का ₹1 वाला Freedom Plan

कस्टमर डिमांड को देखते हुए BSNL ने अपना मशहूर ₹1 Freedom Plan भी फिर से पेश किया है. इस प्लान में 30 दिनों तक फ्री कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं. कम कीमत और अच्छा डेटा पैक इसे चर्चा में बनाए हुए है.