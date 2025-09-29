4G लॉन्च करते ही BSNL लाया सबसे सस्ता 330 दिन वाला Plan, फायदे जानकर नाखून चबाने लगेगा Jio

BSNL Long Validity Plan: BSNL ने ग्राहकों के लिए एक नया और किफायती प्लान पेश किया है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 330 दिनों की लंबी वैलिडिटी है. कम कीमत में मिलने वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और SMS जैसी सुविधाएं दी गई हैं. इसके अलावा, कंपनी ने इस प्लान पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखा है, जो एक तय तारीख तक ही उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं इस ऑफर के सभी फायदे.

No more monthly recharge hassles! Switch to the BSNL ₹1,999 Plan and enjoy unlimited voice calls, 1.5 GB/day data, and 100 SMS/day for 330 days. Add Zee News as a Preferred Source Recharge via BSNL Website or SelfCare App and save 2% instantly. Offer ends 15th October.https://t.co/yDeFrwK5vt #BSNL #BSNL4G… pic.twitter.com/rn13xjugdR — BSNL India (@BSNLCorporate) September 22, 2025

BSNL का ₹1,999 वाला प्लान क्या-क्या देता है?

BSNL ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर इस प्लान की घोषणा की. इस प्लान की कीमत ₹1,999 रखी गई है. इसमें मिलने वाले फायदे इस प्रकार हैं:

• कॉलिंग: पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, जिसमें नेशनल रोमिंग भी शामिल है.

• डेटा: रोजाना 1.5GB डेटा मिलता है. इस हिसाब से कुल 495GB डेटा उपलब्ध होगा.

• SMS: रोजाना 100 SMS की सुविधा.

• अतिरिक्त फायदा: सभी BSNL प्लान्स के साथ BiTV ऐप का बेसिक सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा.

डिस्काउंट कैसे मिलेगा?

अगर यूजर इस ₹1,999 वाले प्लान को BSNL की आधिकारिक वेबसाइट या Self Care ऐप से रिचार्ज करता है, तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर केवल 15 अक्टूबर तक ही मान्य है. यानी अगर आप सस्ते में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान लेना चाहते हैं, तो यह सही मौका है.

BSNL की 4G और 5G तैयारियों की क्या स्थिति है?

BSNL ने हाल ही में देशभर में अपनी 4G सर्विस लॉन्च की है. खास बात यह है कि BSNL पहली ऐसी कंपनी है जिसने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से 4G नेटवर्क रोलआउट किया है.

• कंपनी अब तक 98,000 4G टावर इंस्टॉल कर चुकी है.

• जल्द ही BSNL करीब 1 लाख और 4G टावर लगाने की योजना बना रही है.

• BSNL का 4G नेटवर्क पहले से ही 5G रेडी है. यानी साल के आखिर तक कंपनी अपनी 5G सर्विस का कमर्शियल लॉन्च कर सकती है.

क्यों है यह प्लान खास?

BSNL का यह ₹1,999 वाला प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते. लगभग एक साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और SMS की सुविधा के साथ यह प्लान एक ऑल-इन-वन पैक की तरह काम करता है. साथ ही 2% का डिस्काउंट इसे और भी किफायती बना देता है.