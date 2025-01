BSNL का Mahakumbh Offer, अब Free मिलेगा इंटरनेट, कॉलिंग और SMS; यूजर्स के मजे ही मजे

अगर आप महाकुंभ मेले में जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. BSNL ने कहा है कि मेले में जाने वाले लोगों को मुफ्त में फोन कॉल, डेटा और एसएमएस की सुविधा मिलेगी. इसका मतलब है कि आप मेले में रहते हुए भी आसानी से अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क में रह सकते हैं. बीएसएनएल मेले में 50 जगहों पर अपने टावर लगाएगा ताकि सभी को अच्छा नेटवर्क मिले. यह सब एक नई योजना का हिस्सा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस सेवा को मुफ्त में देने के लिए मदद कर सकता है.

BSNL ने इस योजना के लिए चार तरह के स्पॉन्सरशिप बनाए हैं. जो लोग इस योजना में मदद करेंगे, उनके नाम से सभी यूजर्स को एसएमएस भेजा जाएगा. इस एसएमएस में लिखा होगा, 'इस सेवा का इस्तेमाल (आपका नाम) द्वारा मुफ्त में कराया जा रहा है.' पहली श्रेणी में, 10,000 रुपये प्रति दिन के स्पॉन्सरशिप से एक BTS से जुड़े सभी यूजर्स को मुफ्त में फोन कॉल, डेटा और एसएमएस मिलेगा. दूसरी श्रेणी में 40,000 रुपये का निश्चित स्पॉन्सरशिप करना होगा. तीसरी और चौथी श्रेणी में क्रमशः 90,000 रुपये और 2,50,000 रुपये प्रति दिन का स्पॉन्सरशिप करना होगा, जिसमें 30 और 50 BTS शामिल होंगे.

Your sacred journey just got a little closer.

With #BSNL, stay connected with FREE voice, data, and SMS throughout your Mahakumbh journey. Join us in the spirit of Digital Seva and help bring the world together. Visit our website to learn more : https://t.co/7lcJwYNS7c… pic.twitter.com/wIc27efViI

— BSNL India (@BSNLCorporate) January 14, 2025