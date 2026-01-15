WiFi की दुनिया में BSNL का मास्टरस्ट्रोक! 5000GB डेटा और OTT अब कौड़ियों के दाम; Jio-Airtel की उड़ी नींद!

Advertisement
BSNL ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने यूजर्स को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने अपने SuperStar Premium WiFi ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत में कटौती करते हुए इसे और ज्यादा किफायती बना दिया है. पहले जो प्लान 999 रुपये महीने में आता था, वही अब सालभर की एडवांस पेमेंट करने पर सिर्फ 799 रुपये प्रति माह में मिल रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:28 AM IST
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने यूजर्स को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने अपने SuperStar Premium WiFi ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत में कटौती करते हुए इसे और ज्यादा किफायती बना दिया है. पहले जो प्लान 999 रुपये महीने में आता था, वही अब सालभर की एडवांस पेमेंट करने पर सिर्फ 799 रुपये प्रति माह में मिल रहा है. यानी करीब 20 प्रतिशत की सीधी बचत, वो भी हाई-स्पीड इंटरनेट और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ.

क्या है BSNL का नया फेस्टिव ऑफर?
BSNL ने इस ऑफर की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी है. कंपनी के मुताबिक जो ग्राहक SuperStar Premium WiFi प्लान को 12 महीने के लिए एक साथ बुक करते हैं, उन्हें हर महीने का चार्ज कम देना होगा. सालाना पेमेंट करने पर यह प्लान 799 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक्टिव हो जाता है, जो पहले 999 रुपये था. यह ऑफर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें ज्यादा डेटा और तेज इंटरनेट की जरूरत होती है.

इंटरनेट स्पीड और डेटा में क्या मिलेगा फायदा?
इस ब्रॉडबैंड प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और डेटा लिमिट है. BSNL इस प्लान में 200 Mbps की अल्ट्रा-फास्ट इंटरनेट स्पीड दे रहा है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वर्क फ्रॉम होम और गेमिंग के लिए काफी मानी जाती है. इसके साथ हर महीने 5000GB यानी 5TB तक हाई-स्पीड डेटा मिलता है. आम घरेलू यूजर के लिए यह डेटा इतना ज्यादा है कि पूरे महीने खत्म होना मुश्किल हो सकता है.

फेयर यूसेज पॉलिसी को समझना जरूरी
BSNL के इस प्लान में फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP भी लागू होती है. अगर कोई यूजर महीने में 5000GB हाई-स्पीड डेटा खत्म कर देता है, तो इसके बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 10 Mbps रह जाएगी. हालांकि, इसके बाद भी डेटा अनलिमिटेड रहेगा, यानी इंटरनेट बंद नहीं होगा. इसके अलावा इस प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है.

कितनी होगी कुल लागत और क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट?
इस प्लान को एक्टिवेट कराने के लिए ग्राहकों को 1500 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा. यह रकम कनेक्शन बंद कराने पर वापस मिल जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि 799 रुपये की जो कीमत बताई जा रही है, उसमें GST शामिल नहीं है. यानी टैक्स जोड़ने के बाद बिल थोड़ा ज्यादा आ सकता है, लेकिन फिर भी यह प्लान प्राइवेट ब्रॉडबैंड कंपनियों के मुकाबले काफी किफायती माना जा रहा है.

OTT लवर्स के लिए क्यों खास है यह प्लान?
BSNL का यह ऑफर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एंटरटेनमेंट का भी पूरा पैकेज दिया जा रहा है. इस प्लान के साथ JioCinema और Disney+ Hotstar जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है. इसके अलावा SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play और YuppTV जैसे ऐप्स भी शामिल हैं. ShemarooMe, EpicON और Hungama जैसे प्लेटफॉर्म्स मिलने से फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम हो जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के.

इस ऑफर को कैसे करें एक्टिवेट?
BSNL ने इस प्लान को लेना बेहद आसान बना दिया है. इच्छुक यूजर्स सिर्फ BSNL के आधिकारिक WhatsApp नंबर 1800 4444 पर “HI” भेजकर इस ऑफर की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं. यह फेस्टिव ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और 14 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा. ऐसे में जो यूजर्स सस्ता और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

