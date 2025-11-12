BSNL ने किया ऐसा ऐलान... Jio, Airtel की हुई 'सिट्टी-पिट्टी गुल'! अब दिल्ली को देगा 5G का मजा

BSNL 4G towers: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने हाल ही में दिल्ली टेलीकॉम सर्कल में 10,000 नए 4G टावर लगाने के लिए टेंडर जारी किए हैं. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा. BSNL के साथ-साथ MTNL के यूजर्स को भी इससे फायदा होगा क्योंकि दोनों कंपनियों का नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है. यह कदम BSNL के नेटवर्क को और मजबूत बनाएगा और राजधानी में कवरेज की समस्या को काफी हद तक कम करेगा.

देशभर में BSNL का 4G नेटवर्क विस्तार

सितंबर में BSNL ने पूरे देश में करीब 1 लाख नए 4G टावर लॉन्च किए थे ताकि यूजर्स को तेज और स्थिर नेटवर्क कनेक्शन मिल सके. यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी नेटवर्क अपग्रेड पहलों में से एक है. इस विस्तार के बाद BSNL का उद्देश्य देश के हर हिस्से में मजबूत कनेक्टिविटी देना है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में डिजिटल पहुंच बढ़ाई जा सके.

Opex मॉडल से बढ़ेगा नेटवर्क

BSNL के चेयरमैन ए. रॉबर्ट जे. रवि ने बताया कि कंपनी अब अपने नेटवर्क विस्तार के लिए एक नया बिजनेस मॉडल अपनाने जा रही है. उन्होंने ETTelecom से बातचीत में कहा कि, “हमने 10,000 नए साइट्स के लिए Opex मॉडल पर टेंडर जारी किया है.” Opex मॉडल के तहत BSNL को उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय कंपनी 10 साल के लिए हर महीने किराए पर टावर का इस्तेमाल करेगी. यह तरीका खर्च कम करेगा और नेटवर्क विस्तार को तेज बनाएगा. अगर यह मॉडल सफल रहता है तो BSNL इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है.

BSNL का 5G-रेडी नेटवर्क

दिल्ली में BSNL की यह नई नेटवर्क योजना सिर्फ 4G तक सीमित नहीं है. कंपनी जल्द ही “5G Network-as-a-Service (NaaS)” भी लॉन्च करने जा रही है. बताया जा रहा है कि ये सभी नए टावर 5G-रेडी हैं और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं. इसका मतलब है कि जैसे ही BSNL 5G लॉन्च करेगी, यूजर्स को तुरंत हाई-स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिल सकेगा. यह भारत के स्वदेशी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम है.

भारत में तेजी से बढ़ रहा है 5G नेटवर्क

BSNL का यह अपग्रेड भारत में चल रही 5G रेस का हिस्सा है. दूरसंचार विभाग (DoT) की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 तक देश में 5G टावरों की संख्या बढ़कर 5,08,732 हो गई है. यह सितंबर की तुलना में 4,144 टावर अधिक हैं. अक्टूबर में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा 846 नए 5G टावर लगाए, जबकि महाराष्ट्र में 528 और बिहार में 420 नए टावर जुड़े.

Jio, Airtel और Vi की 5G रेस

भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जैसे Jio और Airtel पहले ही देशभर में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर चुकी हैं. वहीं Vodafone Idea (Vi) ने अब तक 29 शहरों में अपनी 5G सर्विस लॉन्च की है और जल्द ही 17 और प्रमुख क्षेत्रों में इसे विस्तार देने की योजना बना रही है. BSNL की एंट्री के साथ 5G मार्केट में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की संभावना है. सरकार के सहयोग और स्वदेशी तकनीक की मदद से BSNL आने वाले समय में एक बार फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना सकती है.