इस सरकारी प्लान ने उड़ाए Jio, Airtel के होश! 7 रुपये में रोज पाएं 3GB डेटा; रात को मिलेगा FREE इंटरनेट
इस सरकारी प्लान ने उड़ाए Jio, Airtel के होश! 7 रुपये में रोज पाएं 3GB डेटा; रात को मिलेगा FREE इंटरनेट

BSNL 84 days plan: BSNL का 84 दिन वाला प्लान आपके लिए एकदम सही है. सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL लगातार किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी पैक लाने के लिए जानी जाती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:54 AM IST
इस सरकारी प्लान ने उड़ाए Jio, Airtel के होश! 7 रुपये में रोज पाएं 3GB डेटा; रात को मिलेगा FREE इंटरनेट

BSNL cheapest plan: अगर आप ऐसा मोबाइल रिचार्ज ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक चले और जेब पर भारी न पड़े, तो BSNL का 84 दिन वाला प्लान आपके लिए एकदम सही है. सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL लगातार किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी पैक लाने के लिए जानी जाती है, और इस बार भी उन्होंने ऐसा प्लान पेश किया है जो प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटरों को टक्कर देता है.

लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डेटा
BSNL के ₹599 वाले प्लान में आपको 84 दिन की सर्विस वैलिडिटी मिलती है. इसमें रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, जिसका मतलब है कि पूरे प्लान में आपको लगभग 252GB डेटा मिलेगा. अगर खर्च का हिसाब लगाएं तो यह रोज के करीब ₹7 से भी कम बैठता है.

कॉलिंग और SMS की सुविधा
इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है, यानी आप चाहे किसी भी कंपनी के नंबर पर कॉल करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा. साथ ही, रोज 100 SMS फ्री मिलते हैं.

एडिशनल बेनिफिट्स भी फ्री
BSNL अपने इस ₹599 वाले पैक में कई वैल्यू एडेड सर्विस भी देता है. इनमें PRBT (रिंग बैक टोन), BiTV पर 400+ लाइव टीवी चैनल, Zing, Astrocell और GameOn जैसे एंटरटेनमेंट और गेमिंग सर्विसेज शामिल हैं. एक और खास सुविधा है- रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल करने का मौका, जिसमें आपकी रोज की 3GB लिमिट खत्म नहीं होती.

BSNL का ₹769 वाला 84 दिन का प्लान
अगर आपका डेटा इस्तेमाल थोड़ा कम है और आप बाकी फीचर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो BSNL का ₹769 वाला प्लान भी एक अच्छा विकल्प है. इसमें भी 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन इसमें रोजाना 2GB डेटा मिलता है. कॉलिंग और SMS बेनेफिट्स वही हैं जो ₹599 वाले प्लान में दिए गए हैं—अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS फ्री.

किसे कौन सा प्लान लेना चाहिए?
• अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए और रात में भी नेट का मजा लेना है, तो ₹599 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट है.
• अगर आप डेटा का इस्तेमाल कम करते हैं और म्यूजिक, वीडियो या गेमिंग सर्विस ज्यादा चाहते हैं, तो ₹769 वाला प्लान चुनना सही रहेगा.

दोनों ही प्लान्स में BSNL का नेटवर्क लगातार बेहतर हो रहा है. कंपनी 4G नेटवर्क के साथ 5G ट्रायल्स भी कर रही है, जिससे आने वाले समय में इंटरनेट स्पीड और कवरेज में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

BSNL के इन प्लान्स के फायदे एक नजर में
1. लंबी वैलिडिटी – 84 दिन
2. डेटा बेनिफिट – ₹599 में 3GB रोज, ₹769 में 2GB रोज
3. अनलिमिटेड कॉलिंग – सभी नेटवर्क पर
4. 100 SMS रोजाना – फ्री
5. एडिशनल सर्विसेज – PRBT, BiTV, Zing, Astrocell, GameOn
6. नाइट अनलिमिटेड डेटा – ₹599 प्लान में

FAQs

Q1. क्या ₹599 प्लान में नाइट डेटा फ्री है?
हां, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह आपके रोज के 3GB डेटा में से नहीं कटेगा.

Q2. क्या इन प्लान्स में कॉलिंग पर कोई लिमिट है?
नहीं, दोनों प्लान्स में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है.

Q3. ₹769 वाले प्लान में क्या नाइट डेटा बेनिफिट है?
नहीं, नाइट अनलिमिटेड डेटा केवल ₹599 वाले प्लान में मिलता है.

Q4. BSNL का नेटवर्क कैसा है?
BSNL का 4G नेटवर्क लगातार बेहतर हो रहा है और 5G ट्रायल्स भी चल रहे हैं, जिससे स्पीड और कवरेज में सुधार हो रहा है.

