Advertisement
trendingNow13105658
Hindi Newsटेकजियो-एयरटेल देखते रह गए, BSNL ने कर दिया कमाल... ₹500 से कम में 3 महीने तक सब कुछ फ्री! क्रिकेट फैंस के लिए बोनन्जा ऑफर

जियो-एयरटेल देखते रह गए, BSNL ने कर दिया कमाल... ₹500 से कम में 3 महीने तक सब कुछ फ्री! क्रिकेट फैंस के लिए 'बोनन्जा' ऑफर

BSNL आपके लिए एक सस्ता और शानदार विकल्प लेकर आया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने नया किफायती OTT ऐड-ऑन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को JioHotstar, SonyLIV और Zee5 तीनों प्लेटफॉर्म्स का फायदा एक साथ मिलेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जियो-एयरटेल देखते रह गए, BSNL ने कर दिया कमाल... ₹500 से कम में 3 महीने तक सब कुछ फ्री! क्रिकेट फैंस के लिए 'बोनन्जा' ऑफर

अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं और हर मैच के लिए अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन लेने से परेशान हो चुके हैं, तो BSNL आपके लिए एक सस्ता और शानदार विकल्प लेकर आया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने नया किफायती OTT ऐड-ऑन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को JioHotstar, SonyLIV और Zee5 तीनों प्लेटफॉर्म्स का फायदा एक साथ मिलेगा. इस प्लान के जरिए आप घर बैठे लाइव क्रिकेट के साथ-साथ फिल्में, वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट का पूरा मजा ले सकते हैं.

सिर्फ ₹499 में तीन महीने का OTT एंटरटेनमेंट
BSNL ने इस नए ऐड-ऑन पैक की कीमत सिर्फ 499 रुपये रखी है. इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन यानी पूरे तीन महीने की है. अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी मौजूदा BSNL रिचार्ज प्लान के साथ एक्टिवेट किया जा सकता है. यानी आपको नया सिम या नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने मौजूदा नंबर पर यह पैक जोड़ना होगा. इस सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स JioHotstar, SonyLIV और Zee5 पर उपलब्ध सभी कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे. आप मोबाइल पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं और चाहें तो टीवी पर भी साथ-साथ देख सकते हैं.

लाइव क्रिकेट का पूरा मजा
क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह प्लान खास तौर पर फायदेमंद है. JioHotstar पर चल रहे T20 वर्ल्ड कप और IPL 2026 के सभी मैच लाइव देखे जा सकेंगे. यानी अब मैच मिस होने का सवाल ही नहीं. वहीं SonyLIV पर दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे खेल प्रेमियों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे. अगर आप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल, टेनिस या दूसरे टूर्नामेंट भी देखना चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए और भी काम का है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेब सीरीज और फिल्मों का भी मिलेगा मजा
यह प्लान सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है. Zee5, SonyLIV और JioHotstar पर हजारों फिल्में, वेब सीरीज, रियलिटी शो और टीवी कंटेंट मौजूद है. यानी क्रिकेट खत्म होने के बाद भी आपका एंटरटेनमेंट जारी रहेगा. परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, जिससे यह पैक पूरी फैमिली के लिए वैल्यू-फॉर-मनी बन जाता है.

BSNL के दूसरे सस्ते प्लान भी चर्चा में
BSNL पिछले कुछ समय से लगातार सस्ते और लंबी वैलिडिटी वाले प्लान ला रहा है. हाल ही में कंपनी ने 2,626 रुपये का सालभर चलने वाला प्लान लॉन्च किया था. इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, रोज 2.26GB हाई-स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 फ्री SMS मिलते हैं. जो लोग बार-बार रिचार्ज से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह सालाना प्लान काफी सुविधाजनक है.

नेटवर्क अपग्रेड और 4G विस्तार
BSNL अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने पर भी तेजी से काम कर रहा है. सरकार ने हालिया बजट में कंपनी को नेटवर्क सुधार के लिए करोड़ों रुपये का फंड दिया है. इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है ताकि यूजर्स को बेहतर स्पीड और कवरेज मिल सके. पिछले साल नवंबर में BSNL ने देशभर में 4G सेवाएं शुरू की थीं. लगभग एक लाख नए 4G और 5G टावर लगाए जा चुके हैं और आगे भी टावर बढ़ाए जा रहे हैं. खास बात यह है कि कंपनी का नेटवर्क स्वदेशी तकनीक पर आधारित है.

क्यों है यह प्लान खास?
कुल मिलाकर देखें तो 499 रुपये में तीन बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग मिलना आज के समय में एक बेहतरीन डील है. जो यूजर्स कम खर्च में ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, उनके लिए BSNL का यह प्लान सही विकल्प साबित हो सकता है. क्रिकेट सीजन में यह ऑफर खासतौर पर फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

BSNLBSNL Rs 499 OTT planBSNL JioHotstar offer

Trending news

Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
Supreme Court
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Chandrapur Mayor Election
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: एक नहीं चार जगह...ओम बिरला को हटाने के नोटिस में गड़बड़ी! स्पीकर हटाने की कोशिश में फंसा पेंच
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
supriya Sule
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना