BSNL लाया GenZ के लिए सबसे बड़ा Gift! 100GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स, कीमत रोज सिर्फ ₹8.96

BSNL के CMD ए. रॉबर्ट जे. रवि ने हाल ही में बताया कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी अब छात्रों और महिलाओं के लिए खास प्लान तैयार कर रही है. बच्चों के दिवस पर कंपनी ने इन नए ऑफर्स की शुरुआत भी कर दी है. इसी मौके पर BSNL ने अपना नया Student Special Plan लॉन्च किया है. यह प्लान लिमिटेड समय के लिए उपलब्ध है और इसका डिज़ाइन पूरी तरह छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

कम कीमत में प्रीमियम बेनिफिट्स

BSNL का यह स्टूडेंट स्पेशल प्लान सिर्फ ₹251 में आता है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन है. अगर इसे रोज़ाना खर्च में बदलें तो यह लगभग ₹8.96 प्रति दिन बैठता है. इतनी कम कीमत पर BSNL सभी जरूरी सुविधाएं दे रहा है—जैसे फ्री कॉलिंग, बड़ा डेटा पैक और रोज़ के SMS. यह प्लान उन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें ऑनलाइन क्लासेज, प्रोजेक्ट, वीडियो लेक्चर और असाइनमेंट के लिए लगातार डेटा की जरूरत पड़ती है.

प्लान की मुख्य डिटेल्स

इस प्लान में आपको 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100GB हाई-स्पीड डेटा, और 100 SMS प्रति दिन मिलते हैं. खास बात यह है कि हाल ही में जारी कई BSNL ऑफर सिर्फ नए ग्राहकों के लिए थे, लेकिन यह प्लान सभी योग्य यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. इस प्लान को लेने के लिए ग्राहक BSNL के किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, 1800-180-1503 पर कॉल कर सकते हैं या bsnl.co.in वेबसाइट पर इसे ऐक्टिवेट कर सकते हैं.

BSNL के 4G ‘Make in India’ नेटवर्क का अनुभव

BSNL के CMD ने बताया कि यह प्लान कंपनी के देशभर में तैनात किए जा रहे ‘Make in India’ 4G नेटवर्क के साथ लॉन्च किया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया का सिर्फ पांचवां देश है जिसने खुद की 4G टेक्नोलॉजी विकसित की है, और BSNL लंबे समय से इसके विकास और विस्तार पर काम कर रहा है.

रवि के मुताबिक, यह प्लान छात्रों को एक अनोखा मौका देता है कि वे भारत में विकसित 4G नेटवर्क का पूरा अनुभव ले सकें. 100GB तक बड़े डेटा पैक के साथ 28 दिनों में छात्र आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई, रिसर्च, वीडियो स्ट्रीमिंग और डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं. यह नेटवर्क न सिर्फ तेज है बल्कि भारतीय तकनीक पर आधारित होने के कारण देश की डिजिटल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

छात्रों के लिए Pocket-Friendly और High-Value प्लान

BSNL के CMD ने यह भी कहा कि यह प्लान उन छात्रों के लिए बेहद किफायती है जिन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान ज्यादा डेटा की जरूरत होती है. BSNL को उम्मीद है कि 4G नेटवर्क का अच्छा अनुभव मिलने के बाद छात्र लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहेंगे, क्योंकि BSNL बेहतर कवरेज और क्वालिटी का भरोसा देता है. दरअसल, प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रेट्स के बीच BSNL का यह प्लान छात्रों के लिए राहत की तरह है. कम कीमत, बड़ा डेटा पैक और मजबूत कॉलिंग सेवा इसे मार्केट में एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.