BSNL ने दिया मिडिल क्लास वालों को New Year Gift! मिल रहा Free 100GB डेटा, जानिए कैसे

सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स में डेटा बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा BSNL के BiTV प्रीपेड प्लान की हो रही है, जिसमें यूजर्स को पूरे 100GB का बोनस डेटा और प्रीमियम डिजिटल कंटेंट दिया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:15 AM IST
क्रिसमस और नए साल के मौके पर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए खास फेस्टिव ऑफर्स पेश किए हैं. सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अपने कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स में डेटा बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा BSNL के BiTV प्रीपेड प्लान की हो रही है, जिसमें यूजर्स को पूरे 100GB का बोनस डेटा और प्रीमियम डिजिटल कंटेंट दिया जा रहा है. BSNL ने इस खास ऑफर की जानकारी अपने आधिकारिक X यानी पहले ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की है.

BSNL BiTV फेस्टिव ऑफर की पूरी जानकारी
इस फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण BSNL का BiTV प्लान है. यह ऑफर 24 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने इस प्लान को सिर्फ रिचार्ज तक सीमित न रखते हुए इसे एक पूरा एंटरटेनमेंट पैक बना दिया है. इस प्लान की कीमत 251 रुपये रखी गई है, जिसमें यूजर्स को 100GB का फ्री डेटा बोनस मिलता है. इसके अलावा, इस प्लान में 400 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस दिया जा रहा है, जिनमें कई प्रीमियम चैनल भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स को 23 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिनमें Disney+ Hotstar, SonyLIV जैसे बड़े नाम शामिल हैं. यानी एक ही रिचार्ज में डेटा और एंटरटेनमेंट दोनों का फायदा.

डेली डेटा प्लान्स में भी बढ़ा फायदा
BiTV प्लान के अलावा BSNL ने अपने कुछ मौजूदा डेली डेटा प्रीपेड प्लान्स को भी ज्यादा फायदेमंद बना दिया है. कंपनी ने STV 225, STV 347, STV 485 और PV 2399 जैसे प्लान्स में हर दिन मिलने वाले डेटा को बढ़ा दिया है. इस प्रमोशनल पीरियड के दौरान इन प्लान्स पर यूजर्स को रोजाना 500MB अतिरिक्त डेटा दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि जिन यूजर्स को पहले 2GB या 2.5GB डेटा मिलता था, अब उन्हें उससे ज्यादा डेटा रोजाना इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा
इन सभी प्लान्स की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का फायदा भी मिलता है. यूजर्स पूरे भारत में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कॉल कर सकते हैं और नेशनल रोमिंग भी पूरी तरह फ्री है. इसके साथ ही हर दिन 100 मुफ्त SMS का बेनिफिट भी दिया जा रहा है. इन प्लान्स की वैलिडिटी 30 दिन से लेकर पूरे 365 दिन तक की है, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं.

2026 तक कनेक्टेड रहने का शानदार मौका
BSNL के ये फेस्टिव ऑफर्स उन यूजर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद हैं, जो नए साल में ज्यादा डेटा, लंबी वैलिडिटी और एंटरटेनमेंट चाहते हैं. 100GB बोनस डेटा वाला BiTV प्लान उन लोगों को आकर्षित करेगा जो OTT और लाइव टीवी कंटेंट देखना पसंद करते हैं. वहीं, बढ़े हुए डेली डेटा प्लान्स स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं. कुल मिलाकर, BSNL के ये ऑफर्स 2026 तक बिना किसी टेंशन के कनेक्टेड रहने का एक शानदार मौका देते हैं.

