BSNL ने इन 3 प्लान्स पर दिया जबरदस्त डिस्काउंट, Jio, Airtel Vi ताकते रह जाएंगे मुंह
BSNL ने इन 3 प्लान्स पर दिया जबरदस्त डिस्काउंट, Jio, Airtel Vi ताकते रह जाएंगे मुंह

BSNL ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को खुश कर दिया है. कंपनी ने अपने 3 रिचार्ज पैक्स पर शानदार डिस्काउंट दे दिया है. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:45 PM IST
BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसा ऑफर लॉन्च किया है, जो मोबाइल रीचार्ज पर सीधी बचत का मौका देता है. कंपनी ने तीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लान्स पर 2% की छूट देने का ऐलान किया है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप हर महीने के मोबाइल खर्च को थोड़ा हल्का बना सकते हैं. खास बात ये है कि सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, इन प्लान्स में आपको कई और फायदे भी मिलते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट मिले, तो BSNL का ये रीचार्ज ऑफर आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है. चलिए अब जानते हैं कि इन प्लान्स में क्या-क्या खास है और आप कितनी बचत कर सकते हैं.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

