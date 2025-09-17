BSNL ने इन 3 प्लान्स पर दिया जबरदस्त डिस्काउंट, Jio, Airtel Vi ताकते रह जाएंगे मुंह

BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसा ऑफर लॉन्च किया है, जो मोबाइल रीचार्ज पर सीधी बचत का मौका देता है. कंपनी ने तीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लान्स पर 2% की छूट देने का ऐलान किया है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप हर महीने के मोबाइल खर्च को थोड़ा हल्का बना सकते हैं. खास बात ये है कि सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, इन प्लान्स में आपको कई और फायदे भी मिलते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट मिले, तो BSNL का ये रीचार्ज ऑफर आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है. चलिए अब जानते हैं कि इन प्लान्स में क्या-क्या खास है और आप कितनी बचत कर सकते हैं.

